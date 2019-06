Sfâșietor: Un martor ocular, despre accidentul de la Comrat: A murit privindu-mă în ochi

CHIȘINĂU, 5 iun – Sputnik. Un martor al accidentului teribil de la Comrat a scris o postare pe Facebook în care povestește despre șocul prin care a trecut când a văzut accidentul care s-a produs în fața ochilor săi.

”Nu cred că voi mai dormi încă multe nopți. Astăzi am fost martor al accidentului de la Comrat, Buceac. În ochii mei s-a produs accidentul. M-am oprit și împreună cu colegul meu ne-am dorit să ajutăm oameni care erau în dificultate”, a scris bărbatul pe Facebook.

Când au ajuns în apropierea mașinilor care s-au ciocnit violent au fost uluiți de ce au văzut.

”Alergând spre ambele mașini au auzit că în mașina de model Ford era un copil care striga ”Папа Папа аааааааа”. Sunt imagini greu de descris, dar trebuie să mă împart cu voi pentru că vreau să vă rog ceva foarte mult. Piciorul copilului era prins sub scaunul șoferului. Era rupt și sângera. Nu îmi dau seama cum l-am scos din mașină. După am scos-o pe mama care avea răni deschise și era lovită extrem de tare la cap. Apoi am încercat minute în șir să scoatem șoferul care era prins între fiare și din cauza că nu am avut instrumentele necesare, tatăl a murit privindu-mă în ochi. Procesul a durat 15 minute”, a scris internautul pe Facebook.

Bărbatul mai scrie că mulți s-au oprit ca să filmeze, dar puțini au fost cei care au ajutat oamenii.

”În jur oamenii filmau și puțini au fost cei care s-au implicat să ajute acești oameni răniți. Mă simt atât de … cuvinte nu sunt … îi văd mereu în fața mea și mă simt vinovat că nu am putut să îl salvez pe el, șoferul, tatăl”, a mai scris bărbatul pe Facebook.

La finalul postării internautul a venit cu un îndemn pentru toți șoferii.

”Oameni buni vreau să vă rog să vă dotați mașinile cu trusa medicală, întrucât astăzi nimeni nu o avea în mașină. Ne-a fost foarte greu să găsim cele necesare în ambuteiajul creat. Vă mai rog în astfel de situații să lăsați filmatul și să ajutați la salvarea vieților. Sunt atât de trist și vă rog să vă prețuiți viața, persoanele dragi și aveți grijă la drum” , a mai scris bărbatul.

Amintim că o persoană a decedat, iar alte patru, printre care și un minor, au suferit diverse răni în urma unui accident teribil care a avut loc în ieri pe drumul magistral M3, în apropiere de localitatea Bugeac, UTA Găgăuzia. Două autoturisme, unul de model Ford și altul de model Dacia, s-au lovit frontal. În mașina de model Ford se afla o familie: soțul, soția și copilul lor, iar în cea de model Dacia – doi bărbați.

În urma loviturii violente, bărbatul din Ford a decedat. Soția acestui și copilul au suferit diverse leziuni. Cu leziuni ușoare la spital au fost transportați și cei doi bărbați din Dacia.