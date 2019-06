Sfaturi de la Mihaela Eșanu, absolventa care a fost fost admisă la Universitatea Harvard

CHIȘINĂU, 9 iun - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Mihaela Eșanu este elevă în clasa a XII-a la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Tânăra este una dintre cei cinci absolvenți de liceu din țară care au primit nota 10 din oficiu pentru trei examene de BAC din patru, fiind scutită de susținerea acestora.

Și asta nu e tot. Mihaela știe să vorbească cinci limbi străine, iar în ultimii trei ani a obţinut zeci de premii la olimpiade naţionale şi internaţionale.

Tânăra a vorbit în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova despre succesul său, dar și secretele ce stau în spatele acestei performanțe.

”Chiar mă gândeam și eu care a fost rețeta rezultatelor obținute. Nu pot să spun că am avut ceva deosebit. Poate și genele și-au pus cuvântul, dar cred că în primul rând este vorba de muncă, foarte multă muncă și abilitatea de a da prioritate învățăturii față de alte activități. Vreau să vă spun că o bună parte din colegii mei de clasă sunt foarte deștepți. Sunt sigură că dacă ar fi învățat la fel de mult, dacă și-ar fi petrecut verile pe băncile școlii, ar fi obținut aceleași rezultate”, spune Mihaela Eșanu.

Cert este că Mihaela și-a stabili din timp nu doar care-i sunt prioritățile, dar și care îi este scopul.

”Încă din clasa a VIII-a mă interesam ce trebuie să faci ca să ajungi la Harvard. Eu mi-am setat scopurile mai devreme și am fost gata să lucrez pentru ele mai din timp și cu o tenacitate aparte”, adaugă Mihaela Eșanu.

Spune că niciodată nu s-a limitat doar la informațiile oferite de cărți sau profesori, indiferent de disciplină. Întotdeauna a căutat să cunoască mai mult.

„Eu am făcut profil real. Eu am învățat aprofundat fizica, matematica, chimia, biologia, dar aceasta nu mă împiedica să studiez româna, istoria, limba engleză. Ce-i drept, asta nu intra în programa școlară. La lecții eu mergeam împreună cu colegii mei, dar singură, individual, învățam suplimentar. Desigur, în ajunul olimpiadelor republican studiam obiectele umaniste aprofundat cu ajutorul profesorilor; adaugă Mihaela Eșanu.

Mihaela a fost eliberată de la trei probe ale examenului de Bacalaureat, deoarece a obținut în acest an locul trei la Olimpiada Republicană de Limba română și același loc la Olimpiada Republicană de Fizică. În ce privește franceza, a fost scutită pe trei căi.

„Am fost scutită de BAC-ul la franceză, deoarece am participat la Olimpiada Republicană de Franceză, unde am luat locul doi, și la Olimpiada Internațională de Limba Franceză, în clasa a XI-a. Totodată, am susținut DALF, C1 (n.r. Diplomă de Studii Aprofundate de Limbă Franceză, eliberată de Centrul Internațional de Studii Pedagogice”, adaugă Mihaela Eșanu.

Spune că și-a pus acest scop în momentul în care a pășit pragul Liceului. Ce-i drept, în ultimii ani s-a focusat mai mult pe biologie și pe fizică.

„Încă din clasa a noua participam la olimpiade naționale și internaționale. Aveam scopul să fiu scutită de unele probe, dar nu uitam de concurența acerbă de la olimpiadele republican. Nu mă așteptam să fie fizica, obiectul la care am obținut locul trei la Olimpiada Republicană, fiindcă în toți ceilalți ani de liceu, obțineam locuri la biologie. În clasa a IX-a am obținut locul trei la biologie, iar în ceilalți doi ani, locul doi. La fizică, doar în clasa a XI-a am obținut același rezultat, locul trei. Probabil așa au fost circumstanțele. Mereu îmi plăcea fizica, dar aveam și alte pasiuni, precum istorie, limba română, biologia”, adaugă Mihaela Eșanu.

Recunoaște că deși a făcut profil real, întotdeauna i-au plăcut și disciplinele umaniste.

„Întotdeauna mi-au fost pe plac atât științele umaniste, cât și cele exacte. Nu am putut niciodată să mă concetrez pe un singur lucru. Învățam de toate și învățam de plăcere. Așa s-a întâmplat să fiu olimpică și la română și la fizică. Cred că asta este cea mai stranie combinație, care ar putea exista. Și în aplicarea la universitate stăteam pe gânduri, deoarece în SUA contează foarte mult cum tu te prezinți, cum ei te văd pe tine. Trebuie să fii o persoană închegată din toate punctele de vedere și trebuie să fii foarte bun la ceva”, spune Mihaela.

Cum a convins comisia de admitere de la Universitatea Harvard, dar și care este materia care întotdeauna i-a dat bătăi de cap, aflați în interviul video, atașat mai sus.