Interpretă: Prietenele sunt ca vulpile. Vă vor lua până și bărbatul de alături

Cunoscuta interpretă de muzică ușoară Galina Gherman și-a sărbătorit recent ziua de naștere. La cei 54 de ani, Galina Gherman spune că se simte o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. În cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova, interpreta a vorbit despre viață, dragostea, realizări și regrete. Spune că se simte o norocoasă, iar dacă ar fi să ia viața de la capăt, ar merge pe exact același drum.

„Eu sunt o norocoasă. Am o carieră de succes. Am o fiică extraordinară, iar alături am avut bărbați în adevăratul sens al cuvântului. Am iubit și am fost iubită”, spune Galina Gherman.

Totuși interpreta ar un regret.

„Singurul regret pe care îl am este că m-am deschis prea mult prietenelor. Eu mă deschideam, le primeam în casa mea, iar ele mă invidiau pentru ceea ce aveam. Unele chiar s-au dat la bărbații mei”, adaugă Galina Gherman.

Cunoscuta interpretă spune că nu crede în prieteniile dintre femei, indiferent de asemănările sau diferențele dintre acestea.

„Unii spun că invidia poate apărea doar atunci când nu există diferență de vârstă. Nu este adevărat. Eu am avut o prietenă care era cu 15 ani mai în vârstă decât mine. În principiu, nu avea pentru ce să mă invidieze sau ce să împărțim. Și până la urmă mi-a făcut-o așa de urât că nici nu vreau să-mi amintesc”, conchide Galina Gherman.

Așa că Galina Gherman are un sfat pentru cei care obișnuiesc să să-şi deschidă prea mult sufletul prietenelor.

„Nu vă deschideți sufletul și casa. Prietenele sunt ca niște vulpi viclene – iți vor lua tot ce ai mai bun”

De mai bine de jumătate de an, Galina Gherman trăieste o frumoasă poveste de dragoste.

„Sunt fericită. De mai bine de jumătate de an trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Silviu este din România. Este cu șase ani mai tânăr decât mine, dar asta nu afectează nicicum relația noastră. Deși am avut bărbați în viața mea, această relație este altfel. Sentimentele sunt deosebite”, adaugă Galina Gherman.

Spune că s-a îndrăgostit când s-a așteptat cel mai puțin.

„Chiar nu mai credeam că voi trăi așa o atracție sufletească și trupească. Totul s-a întâmplat foarte rapid. Am făcut cunoștință pe Facebook. Da, deși pare ireal, se mai întâmplă ca rețelele sociale să creeze cupluri. Ne vedem cât de des posibil. Merg eu în România, vine el aici. Tare mi-aș dori ca această poveste de dragoste să fie de durată”, adaugă Galina Gherman.

Întrebată ce apreciază cel mai mult la un bărbat, interpreta a răspuns scurt.

„Să fie bărbat în adevăratul sens al cuvântului”.

Galina Gherman nu este la prima relație de dragoste. Anterior a fost căsătorită de patru ori.

„Toți bărbații din viața mea au fost extraordinari în felul lor. Am doar amintiri frumoase despre bărbații din viața mea. Până și despărțirile prin care am trecut au fost înțelepte. Niciodată nu m-am despărțit cu scandal și nici nu am împărțit tacâmurile”, adaugă ea.

Interpreta a ținut să vină cu un sfat pentru femeile care nu se simt fericite lângă bărbații lor.

„Relațiile toxice sunt cel mai rău lucru ce poate există. Eu niciodată nu am tolerat așa ceva. Când am simțit că flacăra s-a stins, m-am așezat la masa, am tras liniile și am pus punctul. Noi trebuie să înțelegem că dragoste cu forța nu se face, iar relațiile forțate ne fac doar rău”, adaugă Galina Gherman.

De ce în ultimii ani o vedem tot mai rar pe marile scene, de ce nu o întâlnim pe Galina German cântând pe la nunți, dar și ce planuri are interpreta pentru viitor, aflați în interviul video atașat.