Ce au în comun cei 11 absolvenți de liceu care au obținut 10 pe linie la Bacalaureat

CHIȘINĂU, 2 iul – Sputnik, Silvia Zavadovschi. 11 absolvenți de liceu au obținut 10 pe linie în sesiunea de bază a examenului de Bacalaureat 2019. Printre aceștia este și absolventul Liceului Teoretic „Spiru Haret” din municipiul Chișinău, Nicolae Odagiu. Invitat la emisiunea „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova, tânărul a mărturisit ce stă în spatele acestui rezultat, care au fost materiile care i-au dat bătăi de cap, dar și ce planuri are pentru viitor.

„Am muncit mult pentru a avea acest rezultat și recunosc că eram sigur că voi avea rezultate bune. Desigur, nu mă așteptam să obțin chiar media 10”, a declarat Nicolae Odagiu în Studioul Radio Sputnik Moldova.

Nicolae și-a făcut studiile la profilul umanist. Deoarece a obținut nota „10” din oficiu la proba de examen la limba engleză, a mai avut de susținut probele la limba și literatura română, istorie și chimie, disciplina pe care și-a ales-o opțional.

„Dintre toate probele, cel mai mult aveam temeri la proba de Limba și Literatura Română. Mai exact, aveam temeri în ceea ce privește subiectivitatea verificării testelor la această materie, fiindcă chiar înainte de examen, la un test, profa mi-a spus clar - lucrarea ta poate fi notată cu 8 sau 9 sau 10. Totul depinde de preferințele celui care verifică”, adaugă Nicolae Odagiu.

Spune că niciodată nu a îngrășat porcul în ajun. Motiv pentru care a și obținut acest rezultat la Bacalaureat.

„Înainte de fiecare examen, pur si simplu repetam anumite informație sau detalii care simțeam că trebuie revăzute, dar nu m-am axat pe studiu intens înainte de examen”, spune Nicolae.

Întrebat ce ar schimba în curricula școlară dacă ar fi Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Nicolae a răspuns:

„Cred că noi avem probleme mari în ceea ce privește predarea materiei Informatica. Da, limbajul Pascal stă la baza programării și trebuie învățat, dar profesorii noștri trebuie să găsească o metodă mai interactivă de predare a acestei discipline. În secolul tehnologiilor informaționale trebuie adaptată și curricula acestei materii, astfel încăt elevilor să le fie trezită curiozitatea”, adaugă Nicolae Odagiu.

Tânăru spune că acest subiect a fost discutat și în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Ministerului Educației și ai Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

„Chiar am discutat acest subiect cu doamna Ministră a Educației. Să știți că toți cei 11 absolvenți care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat sunt de aceeași părere. Toți consideră că Informatica nu este predată la nivelul corespunzător”, adaugă Nicolae Odagiu.

Totodată, tânărul ar aloca câteva ore în care elevii să aibă posibilitatea de a „învăța cum să învețe”.

„Eu aș aloca câteva ore în care elevii să fie învățați cum să învețe. Un fel de bloc de lecții la care să învățăm cum să cercetăm lucruri independent, cum să analizăm. Cred că asta este ceea de ce avem nevoie la moment, deoarece noi mergem la Universitate, iar acolo vom fi absolut independenți”, adaugă Nicolae Odagiu.

Întrebat ce cărți l-au marcat, tânărului i-a fost greu să răspundă. Spune că a citit mai multe cărți bune în ultimii ani, motiv pentru care i-ar fi greu să facă o selecție.

„Mi-ar fi greu să fac o selecție. Pot spune că am citit recent romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda. Am fost impresionat de acest roman, de trăirile interioare ale personajului principal, de relația sa cu societatea, de lupta împotriva sistemului. Alt roman care mi-a plăcut foarte mult este „Cântecul mării” scris de Oleg Serebrian. Astea îmi vin acum în minte deoarece le-am citit recent”.

Tânărul de nota 10 nu-și va continua studiile în Republica Moldova. Nicolae Odagiu a ales să-și facă licența peste hotare, în Olanda.

„Inițial voiam în Ungaria. Am aplicat la o bursă, dar am fost respins, din păcate. Ulterior a apărut oportunitatea cu studiile în Olanda. Am ales specialitatea Studii europene și economie. Totuși, am fost admis și la Universitatea Tilburg, la specialitatea Inteligența Artificială. Încă nu am luat o decizie definitivă. Urmează să facem congresul familiei”, conchide Nicolae Odagiu.

Ce intenționează să facă Nicolae Odagiu după finalizarea studiilor aflați în interviul video atașat mai sus.