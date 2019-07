Pereți murdari de sânge în Penitenciarul 13 - Dezvăluiri șocante

CHIȘINĂU, 2 iul – Sputnik. Membrii Comisiei Securitate Națională Apărare și Ordine Publică a Parlamentului au efectuat o vizită la Penitenciarul numărul 13 din Capitală. Comisia a evaluat condițiile în care sunt ținuți deținuții. Potrivit membrilor comisiei, unele celule sunt într-o stare deplorabilă, iar anumiți deținuți sunt duși în celule pline de sânge pentru a-i speria.

Potrivit lui Octavian Țîcu, după ce a fost schimbată puterea, unii deținuți se pot bucura de condiții mai bune de detenție.

”În acest subsol deținuții au fost bătuți, presați, speriați. Celulele 120 și 121 au fost pline de sânge și intenționat au fost duși unii deținuți acolo pentru a fi speriați”, a declarat Octavian Țîcu.

Membrii comisiei au precizat că presa nu a avut acces în penitenciar deoarece nu sunt ”condiții”.

„Ne-am văzut cu Gheorghe Petic și alți deținuți. De asemenea, am aflat că directorul penitenciarului, Igor Pîntea, este în concediu, un alt șef - în deplasare de serviciu. Este prima noastră vizită, dar vor fi și altele. Nu ne-am văzut nici cu domnii Vlad Filat și Veaceslav Platon, un motiv ar fi și lipsa de timp. Am fost și în subsol, unde condițiile sunt dezastruoase. Ceea ce am observat că, acum de urgență, se fac niște lucrări de reparație”, a declarat deputatul Chiril Moțpan.

Potrivit membrilor Comisiei parlamentare, în prezent, penitenciarul este suprapopulat cu 900 de persoane. Deputații au spus că vor merge și la alte închisori din țară. Potrivit unui raport recent al Consiliului Europei privind statistica penală, în clasamentul mortalității în penitenciare, Republica Moldova se află pe primul loc. După rata de încarcerare, Moldova este pe locul al cincilea. Totodată, Republica Moldova a fost inclusă în lista țărilor care au o problemă generală a supraaglomerării penitenciarelor - a patra clasată, după Macedonia de nord, România, Franța și Italia.