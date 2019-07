Puteți achita doar 25 la sută din suma amenzii: Iată ce trebuie să faceți pentru asta

CHIȘINĂU, 4 iul – Sputnik. Șoferii care achită amenzile pentru comiterea unor încălcări ale Regulamentului Circulației Rutiere în timp de 72 de ore de la întocmirea procesului verbal, plătesc doar jumătate din sumă integrală. Însă, potrivit unor prevederi care au intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut, ei ar putea achita doar un sfert din aceasta, precizează autoexpert.md.

Astfel, în decembrie 2018 au intrat în vigoare un șir de modificări operate la Codul Contravențional, acesta fiind completat cu un nou capitol prin care a fost instituită procedura simplificată de constatare și examinare a contravenției.

Procedura presupune achitarea unor amenzi mai mici, și anume o doime din minimul amenzii plătite, în cazul examinării contravenției în baza constatărilor personale ale agentului constatator sau o doime din maximul sancțiunii sub formă de amendă în cazul încheierii unui acord de colaborare.

Astfel, legea prevede posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între agentul constatator, după caz, procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse. Acordul poate fi încheiat în orice moment al procesului contravențional până la soluționarea în fond a cauzei.

Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor personale ale agentului constatator are loc în următoarele cazuri:

(1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator și nu necesită acumulare de probe;

b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăției, şi recunoaște săvârșirea contravenției;

c) examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii țin de competența agentului constatator;

d) contravenția nu este pasibilă de sancțiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art. 4397.

(2) În cazul săvârșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.

(3) În cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancțiune egală cu o doime din minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a doua.

Așadar, în cazul în care recunoașteți fapta săvârșită, solicitați-le agenților INP să întocmească actul de colaborare pentru procedura simplificată. După care achitați amenda în timp util, în proporție de 75% din suma integrală a amenzii.

Amintim totodată că, din 15 aprilie, au intrat în vigoare prevederile ordinului Ministerul Finanțelor care îi permit contravenientului să plătească doar jumătate de amendă, dacă o achită în termen de trei zile lucrătoare. Anterior, pentru a beneficia de reducerea de 50 la sută din suma contravenției aplicate, contravenientul avea la dispoziție 72 de ore din momentul stabilirii acesteia.

Astfel, potrivit noilor modificări, persoana vinovată de comiterea unei contravenții în zilele nelucrătoare va avea la dispoziție mai mult timp pentru achitarea cu reducere a amenzii.