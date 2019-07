Cum Candu a strâns bănuț cu bănuț pentru apartamentul cumpărat de la Plahotniuc - Video

CHIȘINĂU, 5 iul – Sputnik. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova Andrian Candu a declarat că locuiește de 7 ani în apartamentul care l-a cumpărat de la Plahotniuc cu trei zile înainte ca nașul său să-și prezinte demisia de la șefia partidului. Acesta spune că abia acum a reușit să adune toți banii pentru a achita suna integrală pentru locuință. Mai mult, acesta declară că a stat în comodat în acel apartament în toți acești ani (comodat însemnând că a locuit în apartamentul lui Vlad Plahotniuc fără a plăti pentru asta).

”- Cum explicați această tranzacție de vânzare a proprietăților de pe strada Bulgara de la fostul lider PD, dumneavoastră?

- Este un titlu greșit de presă care s-a vehiculat zilele trecute, deoarece eu am achiziționat apartamentul în care locuiesc deja 7- 8 ani de zile, a declarat Andrian Candu.

- De pe strada Bulgara?

- Dacă o sa observați în toate declarațiile mele făcute pe parcursul ultimilor 6-7 ani de zile, este apartamentul în care locuiesc cu familia. Până nu de mult am stat în comodat și, după ce am reușit să adunăm suma necesară pentru achiziție, am cumpărat acest apartament în care stau de 7 ani”, a declarat Andrian Candu.

Fostul vicepreședinte al PDM a mai declarat că banii, patru milioane de lei, echivalentul a 200 de mii de euro, i-au fost transferați lui Vladimir Plahotniuc. Andrian Candu a explicat de ce anume acum a cumpărat apartamentul, înainte de toate evenimentele politice din țară.

„Pentru ca acum am reușit să vând apartamentul meu în care au locuit surorile, acum cinci ani de zile, am acumulat suma de bani și am făcut tranzacția de vânzare-cumpărare”, a mai adăugat Candu.

Candu a mai spus că este doar o coincidență că apartamentul a fost cumpărat înainte ca Vladimir Plahotniuc să plece din țară.

„Eu nu cred că în general are vreo legătură. Am făcut tranzacția atunci când am reușit eu să acumulez banii”, a precizat Andrian Candu.

Într-un articolul realizat de Anticoruptie.md se arată că pe 21 iunie, Candu a cumpărat două imobile, o încăpere nelocativă de 134 de metri pătrați și un apartament de 234 de metri pătrați. Democratul a mai achiziționat doua încăperi nelocative în blocul de pe strada Bulgară, cu suprafața de 23 de metri pătrați.