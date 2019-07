Cum e să crești șapte copii fără bonă: Sfaturi de la soția lui Teodor Cârnaț

Marina și Teodor Cârnaț cresc și educă șapte copii. Deși nu are o bonă care să o ajute, Marina Cârnaț nu se limiteze doar la rolul de mamă și soție. Pe parcursul primelor patru sarcini, tânăra mămică a reușit să-și susțină și teza de doctor în drept constituțional. Atenție! Teză care în anul 2015 a fost premiată drept cea mai bună lucrare. Care este secretul acestei performanțe, aflați în materialul de mai jos.

Marina și Teodor Cârnaț cresc și educă șapte copii. Deși nu are o bonă care să o ajute, Marina spune că se descurcă de minune cu cei șapte pici și nicidecum nu se crede o eroină.

„În ultimul timp aud tot mai frecvent cuvântul eroi. Consider că nu suntem niște eroi. Pe vremea bunicilor noștri, să ai șapte copii era ceva obișnuit, chiar uzual. Și bunicii noștri nu aveau posibilitățile noastre. Nu aveau încălzire centralizată sau mâncare gata gătită. Le era mult mai greu”, spune Marina Cârnaț.

Cei șapte pici au vârste cuprinse între 12 ani și 10 luni. Numele lor încep cu „M” și „T” și au o semnificație aparte.

„Teo are 12 ani, Manuela degrabă 11, Mateo - nouă, Teia are șapte ani, Tadeo - 4, Malvina – doi și Tamia va împlini degrabă 10 luni. Ultima este foarte cuminte. Parcă o crește Dumnezeu. Este foarte pozitivă, zâmbește, mănâncă tot ce îi dai. Participă cu ceilalți la joc. Am observat că, în general, ultimii, Tamia, Malvina și Tadeo sunt mai independenți, mai liberi”, adaugă Teodor Cârnaț.

Când vine vorba de bonă, soții Cârnaț spun că au renunțat la astfel de servicii din motive întemeiate.

„Noi nici nu am avut bonă, deoarece considerăm că copiii trebuie să preia de la noi sau de la bunei deprinderile pe care le avem, dar nicidecum de la străini, fiindcă atunci când copilul preia careva deprinderi de la străini, care nu întotdeauna sunt pozitive, este mai dificil să-l debarasezi de ele. Chiar dacă obișnuințele noastre nu sunt perfecte, cel mai bine este să învețe de la noi”, adaugă Marina Cârnaț.

Cert este că asta nu înseamnă că toți părinții ar trebui să le urmeze calea, spune Marina Cârnaț.

„Eu nu vreau să spun că toate mamele trebuie să renunțe la bone. Nu, nicidecum, fiindcă pentru mine această misiune poate să pară foarte ușoară, când pentru cineva - ceva imposibil, fiindcă noi suntem diferiți. Fiecare caz este individual”, adaugă Marina Cârnaț.

Soția fostului membru al Consiliului Superior al Magistraturii Teodor Cârnaț recunoaște că se descurcă cu cei șapte copii, deoarece este ajutată de soțul ei.

„Eu recunosc că am ajutorul soțului. El se implică foarte mult în educarea copiilor”, conchide Marina Cârnaț.

Marina Cârnaț spune că organizează lucrurile în casă în așa fel încât să nu piardă mai mult de 30 de minute cu curățenia, iar când vine vorba de gătit...

„Eu nu prea gătesc bucate care necesită mai mult de o oră. Încerc să gătesc ceea ce se face mai repede. Și în general, sunt mai minimalistă. În sufragerie am doar masa și scaunele, în living avem doar canapea și televizorul, adică nu prea avem obiecte pe care să se pună praful și să am de lucru foarte mult”, adaugă Marina Cârnaț.

Lucru ce-i permite să nu se limiteze doar la rolul de mamă și soție. Până la al cincilea copil, tânăra mămică a reușit să-și susțină și teza de doctor în drept constituțional. Teză care în anul 2015 a fost premiată drept cea mai bună lucrare.

„Până la a cincea naștere, Marina nu prea citea despre autoinstruire, fiindcă era înmatriculată la doctorantură și făcea știință. În timpul celei de-a cincea sarcini, soția a susținut teză de doctorat în domeniul dreptului constituțional și a fost recunoscută cea mai bună teză a anului 2015. Lucrarea este intitulată „Statutul juridic al persoanelor strămutate” și a fost premiată. Ea tot face parte din categoria persoanelor strămutate de pe malul stâng pe cel drept”, spune Teodor Cârnaț.

La prima vedere, pare imposibil, dar este adevărat. Marina Cârnaț spune că a reușit această performanță deoarece nu a vrut să renunțe la visele ei.

„Când ne-am cunoscut eu aveam alte concepții de viață. În general, nu-mi doream nici un copil. Aveam planuri în ceea ce privește cariera, vise, dar soțul mi-a spus din start că vrea cinci copii, deoarece la el în familie erau cinci. Recunosc că anunțul m-a luat prin surprindere, dar totodată m-a cucerit...”, spune Marina Cârnaț

Cunoscutul constituționalist a făcut cunoștință pentru prima dată cu soția sa în anul 2002. El era profesor, iar ea studentă în primul an la facultatea de Drept.

„Când am văzut ce îngeraș era în auditoriu... din start mi-a atras atenția. Ulterior am aflat că era logodită cu cineva de peste hotare și chiar m-am gândit, iată, străinii ăștia ne fură cele mai frumoase fete”, a declarat Teodor Cârnaț.

A urmat anul doi de studii, an în care Teodor și Marina nu s-au întâlnit, iar după ce s-au revăzut au înțeles că nu mai pot trăi unul fără de celălalt.

„În anul doi nu ne-am văzut, după care a urmat anul trei și ne-am reîntâlnit. Ea era deja liberă, eu, la fel, eram liber. Timp de două săptămâni de zile am zis că e a mea sau a nimănui și i-am propus căsătorie. S-a întâmplat de ziua mea de naștere, pe 26 februarie. Totul s-a întâmplat într-un stil mai puțin romantic, într-o cafenea”, mărturisește Teodor Cârnaț.

Întrebată ce l-a atras la proful ei, Marina a răspuns:

„Pentru mine era foarte important ca bărbatul de lângă mine să fie înțelept, să am ce învăța de la el, deoarece mie îmi place să cresc intelectual spiritual. Iar el avea aceste calități. Cum a fost profesorul meu, așa a și rămas, el toată viața e profesor, și la serviciu și acasă. Bine, că în primii ani nu prea mă supuneam eu, motiv pentru care mai apăreau și probleme, dar pe parcurs ne-am „îmblânzit” reciproc”, spune Marina Cârnaț.

Și acestea nu sunt singurele calități ale bărbatului Teodor Cârnaț.

„Mie îmi place că la el ceea ce e în gușă, aceea este și în căpușă. Este foarte sincer și consecvent. Pentru mine aceste lucru sunt foarte important”, adaugă Marina Cârnaț.

