S-a recăsătorit cu fostul soț la doar două luni de la divorț: De ce a făcut asta

Chișinău, 7 iul – Sputnik. Ea este o cunoscută vocalistă din showbiz-ul autohton, el - campion mondial la Judo. Vorbim despre interpreta Tatiana Turtureanu şi soţul său, sportivul Sergiu Oşlobanu. Cei doi cresc și educă doi copii, o fetiță și un băiețel. O familie extraordinar de frumoasă, care ne demonstrează că totuși sportul și muzica pot fi pe aceeași lungime de undă.

În cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova, Tatiana Turtureanu a vorbit despre carieră, viața de familie și rolul de mamă, un rol deloc ușor.

„Acum ne concentrăm pe educarea copiilor, fiindcă să-i nasc a fost floare la ureche. Este mai complicat să-i crești, deoarece ai multe întrebări și rezerve. Nu știi dacă procedezi corect în anumite situații, dacă îi educi corect. E complicat”, a mărturisit Tatiana Turtureanu.

Interpreta a făcut și câteva destăinuiri despre viața personală.

„Cu Sergiu ne cunoaștem de mici, deoarece suntem din aceeași localitate. Desigur, am început să fim împreună deja când eram mai mărișori, când eu aveam 16 ani. Am fost împreună mulți ani, iar la un moment dat Sergiu m-a cerut în căsătorie, eu am acceptat. Deoarece eram prea tineri, ne-am limitat doar la oficializarea căsătoriei. Nu am făcut nuntă fastuoasă”, povestește Tatiana Turtureanu.

Și pentru că Sergiu Oşlobanu era tot mai solicitat de cantonamente, iar Tatiana de muzică, cei doi au ajuns să se vadă din ce în ce mai rar.

„El avea careva așteptări de la mine, eu de la el. Am început să nu ne înțelegem. Am zis că dacă așa, mai bine nu are rost să continuăm, deoarece eu sunt de părere că atât timp cât tu nu te mai simți bine într-o relație nu merită să mai stai. Eu am insistat pe divorț...”, povestește Tatiana Turtureanu.

Așa se face că cei doi au divorțat oficial.

„După divorț, eu am acordat mai mult timp dezvoltării mele, el s-a dedicat sportului. Drept rezultat, a obținut titlul de campion mondial la Judo. Nu a fost un divorț din categoria „pentru a căuta pe altcineva”. A fost o separare mai mult necesară”, adaugă interpreta.

Doar că separarea celor doi nu a durat mult timp.

„Nici nu ni-am dat seama când ne-am reîmpăcat, fiindcă noi am comunicat chiar dacă eram separați. Știu doar că ne-am văzut peste două luni și parcă nu s-a întâmplat nimic, parca am trecut printr-o simplă ceartă”, conchide Tatiana Turtureanu.

Cele două luni de divorț i-au ajutat pe Tatiana și Sergiu să înțeleagă că nu pot trăi unul fără de celălalt.

„După divorț, Sergiu s-a schimbat foarte mult. A înțeles că pe mine nu mă scoți din muzică, așa cum eu nu am atentat niciodată la sportul lui”, spune Tatiana.

Așa se face că Sergiu a cerut-o din nou pe Tatiana în căsătorie, iar în 2016, cei doi au jucat nunta.

Cum se împacă astăzi muzica cu sportul, dar și care este cea mai mare provocare pentru Tatiana Turtureanu, aflați în interviul atașat mai sus.