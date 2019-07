Sfaturi de la Cvintilian Roșca, unul dintre absolvenții de liceu cu 10 pe linie la BAC

CHIȘINĂU, 14 iul – Sputnik. Cvintilian Roșca este unul din cei 18 absolvenți de liceu care în acest an au luat 10 pe linie la examenele de Bacalaureat. Absolventul Liceului Teoretic “Miguel de Servantes” din Capitală a vorbit în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova ce stă în spatele acestui succes, cum a făcut față materiilor care i-au dat bătăi de cap, dar și ce planuri are pentru viitor.

Spune că a muncit mult pentru a obține acest rezultat, care l-a luat prin surprindere ce-i drept.

„Eu aveam încredere în forțele proprii, m-am pregătit mult, dar mai eram conștient să examenul de Bacalaureat este subiect”, a început a povesti Cvintilian Roșca.

Spune că pe parcursul anilor de liceu a avut o atitudine responsabilă față de toate disciplinele, chiar dacă unele i-au cam dat bătăi de cap.

„Întotdeauna am avut probleme cu Limba și Literatura Română, probabil din considerentul că până în clasa a X-a nu aveam pasiune pentru literatură, nici nu înțelegeam rostul acestei discipline, motiv pentru care nu reușeam să intru în esență. Ca în clasa X-a să am o profesoară extraordinară la această disciplină. Ea mi-a cultivat pasiunea pentru această materie. M-a făcut să înțeleg rostul operelor literale, deoarece fiecare operă are un mesaj de transmis, iar personaje sunt modele pentru viață. Oricum, am avut probleme cu această materie deoarece eu aveam acele scăpări ce trebuiau recuperate”, spune Cvintilian Roșca.

Cert este că, Cvintialian Roșca a fost scutit de testul la geografie şi limbă spaniolă, materii la care a obținut locuri de frunte la Olimpiadele Republicane. Respectiv, înainte de Bacalaureat și-a îndreptat atenția către limba română și istorie.

„Am fost scutit la geografie şi spaniolă, deoarece aveam locuri la olimpiade. În ultima lună am învățat mai intensiv pentru limba română, iar în ultima săptămână - pentru istorie. Vreau să menționez că eu am învățat pe parcursul celor trei ani, doar că în ultimele săptămâni a fost ca o recapitulare a informației”, a spus Cvintilian Roşca.

Spune că nici nu s-a gândit să copieze la examene, deoarece niciodată nu a alergat după note, ci l-a interesat ceea ce cunoaște el.

„Pentru mine a contat dintotdeauna ceea ce cunosc eu. Ce folos să ai o notă mare la o materie pe care tu nu o cunoști. Eu de mic am înțeles un lucru - când încerci să minți pe cineva nu faci decât să te minți pe tine”, adaugă Cvintilian Roşca.

Pentru cei care vor să obțină 10 pe linie la Bacalaureat, Cvintilian are un sfat.

„Încercați să înțelegeți că fiecare materie își are rolul său la formarea personalității, indiferent de preferințele pe care le avem, și învățați sistematic, deoarece într-un final efortul depus este răsplătit”, conchide tânărul.

Ce planuri are tânărul de nota zece pentru viitor, dar și unde își va continua studiile, aflați în interviul video atașat mai sus.