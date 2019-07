Soțul unei deputatei PDM a fost reținut: Despre cine este vorba

CHIȘINĂU, 31 iul – Sputnik. Soțul deputatei PDM Elena Bacalu a fost reținut. Despre aceasta a anunțat președintele interimar al formațiunii, Dumitru Diacov, în debutul ședinței de astăzi a Parlamentului. Diacov a întrebat dacă aceasta este o tentativă a guvernării de a-i determina pe deputații din opoziție să-și depună mandatele.

„Eu am auzit că în rândul guvernării este așa o dorință ca câți mai mulți deputați să depună mandatul, am înțeles că preferabil ăștia care au fost aleși pe circumscripție să fie. Acesta e motivul că soțul unei colegi de a noastre a fost reținut azi dimineață? Am înțeles că motive mari nu sunt”, a menționat Dumitru Diacov.

În replică, președintele Legislativului, Zinaida Greceanîi, a spus că „organele de drept trebuie să-și îndeplinească funcțiile cinstit”.

„Organele de drept trebuie să-și îndeplinească funcțiile cinstit. M-a informat și doamna Bacalu și i-am spus că omul care nu este vinovat nu trebuie să pătimească. Noi nu avem niciun motiv să facem vreo presiune asupra deputaților din opoziție să-și depună mandatele. Noi trebuie să avem o poziție constructivă”, a declarat Zinaida Greceanîi.

Nu se cunoaște deocamdată care au fost motivele pentru care soțul deputatei Elenei Bacalu, Vasile Bacalu, a fost reținut. Dar este știut faptul că el este șeful Punctului Vamal Cahul.

Mai precizăm că astăzi Serviciul Vamal (SV) a anunțat pe pagina sa de Facebook că organul de urmărire penală al SV examinează faptele invocate în cazul anchetei de la Biroul Vamal Sud, din care face parte și Punctul Vamal Cahul, acolo unde Vasile Bacalul este șef, în cadrul unei cereri de asistență juridică internațională.

Totodată, ca urmare a perchezițiilor operate în această dimineață la sediul biroului menționat, subdiviziunea specializată a Vămii a dispus inițierea unei anchete interne în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului.

Deputata Elena Bacalu nu s-a prezentat la ședința Parlamentului de astăzi.