Noapte de coșmar pentru 44 de moldoveni: Autocarul în care se aflau a luat foc - Video

CHIȘINĂU, 2 aug– Sputnik. Un autocar pe cursa Chișinău-Mangalia plin cu moldoveni a luat foc din mers. Despre acest lucru a scris un internaut pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Vasile Cataraga, autocarul s-a defectat prima dată în apropiere de localitatea Tecuci. Internautul scrie că autovehicolul avea o problemă gravă la motor. Timp de două ore mai mulți bărbați, în frunte cu șoferii autocarului, s-au chinuit să rezolve problema. Într-un final autocarul a pornit.

”Cu frica în sân și cu speranța că vom ajunge toți vii și nevătămați la Constanța, am urcat în autocarul "reparat" de altfel cu sârma și ciocanul. Cred că am mers undeva vreo 30 minute până în momentul în care în salonul autocarului se simțea un miros înțepător de motorină, practic era imposibil de respirat normal. Fiind sleit de oboseală am adormit fără să îmi dau seama, în timpul ăsta am deschis odată ochii și am văzut în salonul autocarului fum, crezând pentru moment că poate am adormit și văd eu ceață din cauza somnului. Ei bine, se pare că chiar era fum și problema nu se rezolvase”, a mai precizat internautul.

Potrivit lui Vasile Cataraga, autocarul s-a aprins, iar salonul era plin cu fum.

"Repede, ieșiți toți afară. S-a Aprins", a strigat unul din șoferii autocarului. Nedumerit, mă uit stânga-dreapta și văd salonul plin cu fum, miros consistent de motorină... lumea nu știa pe care ușă mai repede să iasă. A luat foc autocarul de fapt, se pare ca problema din apropierea localității Tecuci nu a fost rezolvată. Din spatele autocarului ieșea fum de nu se vedeau oamenii. Șoferii repede au reacționat și au potolit flăcările cu stingătorul. Oamenii erau speriați...”, a mai precizat bărbatul.

Compania de transport care a operat cursa a venit cu o reacție în acest caz.

”Ceea ce s-a produs în seara zilei de 1 august cu autocarul de pe cursa Chișinău-Mangalia a fost o defecțiune la sistemul de cablaj, dovadă fiind fumul de avertizare. Instruiți cum să acționeze în astfel de situații, șoferii au evacuat imediat pasagerii, cărora, în maxim 30 de minute li s-a pus la dispoziție alte două mijloace de transport, cheltuielile fiind suportate de Eurotransport”, a precizat reprezentanții companiei de transport.

Potrivit lor, defecțiunile au fost remediate, iar astăzi autocarul respectiv revine din Mangalia la Chișinău într-o stare perfecta. Din fericire nicio persoană nu a avut de suferit.