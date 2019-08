Situație critică la construcția drumului Ungheni-Chișinău: Muncitorii au anunțat grevă

CHIȘINĂU, 13 aug – Sputnik. Situația este critică pe șantierul de construcție a drumului Ungheni Chișinău. Mai mulți muncitori, angajați ai companiei Evrascon JSC contractată de stat pentru reconstrucția unei porțiuni a drumului național R1, sunt revoltați că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Aceștia au intrat în grevă de sâmbătă și spun că vor protesta până își vor primi banii.

Potrivit Anticorupție.md, „muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile întrucât angajatorul are datorii enorme față de furnizorii de materiale de construcții și alte companii”.

„De sâmbătă suntem în grevă. Am făcut un demers către administrația companiei și am anunțat șefii de șantier. Am fost, luni, la Direcția care monitorizează raporturile de muncă în raionul Ungheni. Nu am putut să vorbim cu nimeni, sunt în concediu. Marți, intenționăm să mergem la Chișinău, la Inspectoratul General al Muncii. Nu știm ce să mai facem, nu mai putem să lucrăm în asemenea condiții”, a declarat un muncitor care a solicitat anonimatul.

Solicitat de reporterul Sputnik, șeful Direcției Investiții Externe din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor, Iulian Mornealo, a menționat că responsabil de nerespectarea plăților salariale pentru muncitorii șantierului este compania azeră, iar ASD nu are nici o pârghie legală pentru a asigura achitarea salariilor angajaților.

„Noi ne respectăm obligațiunile contractuale. Toate certificatele de plată care ne sunt prezentate pentru lucrările executate de către Administrație ca beneficiar sunt achitate în termen. Nu au existat niciodată rețineri la achitări din partea noastră. ”

Potrivit lui Iulian Mornealo, compania Evrascon JSC din Azerbaidjan a încălcat termenul de execuție a lucrărilor și au fost aplicate penalități de către Administrația de Stat a Drumurilor. Șeful Direcției Investiții Externe al ASD mai spune că o decizie privind rezilierea contractului cu această companie nu a fost luată, chiar dacă în contract este prevăzută anularea acestuia în cazul nerespectării obligațiunilor.

Contactată de Sputnik Moldova, Consilierul pe Comunicare la Ministerul Economiei și Infrastructurii Alina Merlici a declarat că nota de recepționare a documentelor de plată din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor a ajuns la minister vineri, 9 august. La moment, actele sunt în examinare.

Amintim că statul a încheiat în 2014, pentru reabilitarea porțiunilor drumului național R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, cinci contracte, dintre care două cu o companie din Azerbaidjan. Alte două au fost încheiate cu o companie din Cehia și un contract cu o companie din Republica Moldova. Termenul limită de dare în exploatare a drumului era iulie 2016.

În 2015, la un an de la începerea lucrărilor, Ministerul Transporturilor semnala primele probleme și urma să înceapă procedura de reziliere a contractelor semnate cu companiile Evrascon JSC din Azerbaidjan și OHL ZS din Cehia. Încă atunci s-a constatat că Evrascon se confruntă cu grave probleme financiare, acumulând datorii de sute de milioane de dolari și că nu își respecta angajamentele și în alte state unde activează.

Ultimul termen pe care și l-a asumat antreprenorul este sfârșitul anului 2019.