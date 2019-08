Dezvăluirile unui șofer de tir: Provocări, greutăți și experiențe

CHIȘINĂU, 15 aug – Sputnik. Gheorghe, așa îl vom numi pentru a-i proteja identitatea, este șofer de tir de 10 ani. Transportă diverse lucruri prin Europa. El spune că în tot acest timp a adunat multe amintiri frumoase, dar și mai puțin plăcute. Gheorghe spune că această meserie este destul de riscantă și de multe ori a trecut prin peripeții, dar nu a renunțat niciodată pentru că s-a gândit mereu că are o familia acasă și care are nevoie să fie întreținută financiar.

”Sunt șofer de tir de atât de mulți ani că nu-mi mai amintesc exact când a început această aventură. Știu doar că era în perioada în care băiatul meu cel mai mare trebuia să meargă la liceu – atunci am știut că este timpul sa încerc altceva, ceva care să ne aducă un trai mai bun”, spune Georghe.

Gheorghe povestește că chiar în prima tură a avut parte de o peripeție. A oprit tirul într-o parcare, iar un băiat, care era și el șofer de tir, l-a rugat să cumpere de la el laptopul pentru că nu mai avea bani de țigări. Cerea 100 de euro pe el.

”După ce am discutat, am mers împreună într-un magazin din apropiere și am cumpărat țigări în valoare de 100 de euro. Nu aveam bani cash la mine așa că am achitat cu cardul. În drum spre mașină, băiatul era în urma mea, eu m-am urcat în mașină, el mi-a întins geanta de laptop, am dat mâna și el a plecat”, povestește Gheorghe.

Protagonistul nostru spune că mare i-a fost furia când a deschis geanta în care ar fi trebuit să fie laptopul.

”În geantă nu era niciun laptop. Am găsit pachete de sare pentru un an întreg. Chiar dacă am ieșit repede din mașină pentru ai cere socoteală, nu mai era nici urmă de acel om”, a spus Gheorghe.

După acest incident, mulți tineri au mai încercat să îl păcălească, dar de fiecare dată îi întreba dacă au sare în genți și imediat plecau.

Gheorghe spune că timp de 10 ani a transportat diverse produse. Este vorba de baloți de fân, hârtie igienică, dar și telefoane mobile.

”Mi-a fost extrem de greu la început. Nu știam cum o să mă descurc, cum o să fie fără familia mea. Nu este ușor să îți faci singur de mâncare, să dormi doar în camion”, a declarat Gheorghe.

Nu cunoștea nicio limbă străină când a decis să conducă tirul. Era îngrijorat din acest punct de vedere pentru că nu prea putea să comunice cu localnicii.

”Am rămas odată blocat în Anglia. Atunci s-a apropiat de mine un polițist și am încercat să-i explic unde ar trebui să ajung. Acesta a binevoit să mă conducă cu mașina de poliție până unde trebuia să descarc marfa”, a precizat Gheorghe.

Acum șoferul știe cu ochii închiși drumul din Franșa către Anglia. El spune că cel mai greu îi este în Franța, la Calais, unde sunt sute de imigranți clandestini care încearcă să se urce în camion pentru a trece ilegal în Anglia.

”Am avut un coleg căruia i-au găsit în remorcă 12 imigranți ascunși printre paleți. Trebuie să fim foarte atenți pentru că amenda este de 2000 de lire pentru fiecare persoană clandestină găsită în camion”, a mai spus Gheorghe.

Potrivit lui Gheorghe există tare mulți sudanezi, afgani, femei și copii, care își doresc să ajungă în Anglia prin orice modalitate. El povestește că după ce a auit ce au pățit colegii lui, și-a pus lacăt și și-a securizat remorca și a pus câteva șuruburi care nu să nu poată fi desfăcute într-un timp atât de scurt.

”Timp de 10 ani, am schimbat doar 2 firme. Mi se pare că îmbătrânesc și îmi este din ce în ce mai greu să parcurg distanțe mari. Dar nu vreau să mă opresc până când nu îmi voi vedea copiii realizați și la casa lor. Atunci voi ști că misiunea mea s-a terminat cu bine” , a precizat Gheorghe.

Protagonistul nostru a petrecut multe sărbători departe de cei dragi. De fiecare dată a staționat în parcări și a petrecut împreună cu colegii. Au făcut grătare, chiar și ciorbă, au înroșit ouă și s-au distrat cum am putut.