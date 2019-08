Dezvăluiri: Operațiuni ilegale la Aeroportul Internațional Chișinău

CHIȘINĂU, 15 aug – Sputnik. Mai multe probleme grave, care ar putea afecta grav securitatea națională au fost depistate în urma unor investigații la Aeroportul Internațional Chișinău. În cadrul unui briefing de presă, susținut la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Andrei Năstase, a declarat că neregulile se trag de pe timpul fostei guvernări, care ar fi încercat să controleze anumite elemente ale securității naționale, pentru ca unii să obțină profituri și privilegii.

„Mai exact, este vorba de compania Avia Invest, care îi aparține lui Ilan Șor și care la sfârșitul lunii mai a încheiat un contract cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, obiectul căruia era transmiterea către Inspectorat a unei sume de peste 255 de mii de lei pentru compensarea cheltuielilor diurne pentru personalul Poliției de Frontieră, care urma să-și efectueze serviciul la Aeroportul Internațional Chișinău, în perioada 1 iunie – 31 august curent. În mod suspect, la câteva zile după încheierea acestui contract, SRL Avia Invest a informat printr-o scrisoare oficială Poliția de Frontieră cu privire la disponibilitatea de a achita aceste cheltuieli”, a menționat Andrei Năstase.

În context, ministrul de Interne spune că scopul Avia Invest ar fi fost de a „încadra în albia legii, acțiuni ilicite”.

Mai mult, viceprim-ministrul afirmă că aceeași companie, SRL Avia Invest, a încercat să promoveze prin intermediul unor funcționari publici un proiect de lege prin care Poliția de Frontieră ”să fie exclusă din procesul de asigurare a securității aeronautice la Aeroportul Chișinău”.

Năstase spune că raportul aferent al Poliției de Frontieră, prin care instituția își exprimă dezacordul față de acest proiect de lege, a fost respins în Comisia de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, la solicitarea lui Artur Reșetnicov.

Potrivit ministrului de Interne, este vorba de un proiect de lege care prevede excluderea Poliției de Frontieră de la o serie de procese, cum ar fi controlul de securitate al pasagerilor și bagajului de mână, controlul accesului în zona de operațiuni aeriene și de securitate din Aeroport, controlul bagajelor de cală, controlul mărfurilor și poștei, controlul proviziilor de bord și controlul proviziilor de aeroport.

”Cu alte cuvinte, transformarea Aeroportului într-un sat fără câini, prin care grupări criminale și mafiote să poată derula operațiuni murdare, ilegale fără nici un fel de control din partea instituțiilor abilitate ale statului. La vremea respectivă au fost făcute demersuri ale profesioniștilor prin care se solicita stoparea procesului de privatizare a securității naționale”, a mai specificat Andrei Năstase. Pe marginea acestui caz a fost demarată o anchetă.

În cadrul briefing-ului, Năstase a mai precizat că până la venirea lui Rosian Vasiloi în funcția de șef al Poliției de Frontieră, angajații instituției care nu se conformau indicațiilor ilegale ale fostei conduceri erau amenințați și sancționați disciplinar, sau chiar concediați, retrogradați din funcție.

„În cadrul anchetei de serviciu desfășurate în cadrul Poliției de Frontieră au fost acumulate suficiente probe care demonstrează că mai mulți factori de decizie ai instituției au dispus, au aprobat sau au tolerat desfășurarea anchetelor de serviciu și aplicarea sancțiunilor disciplinare polițiștilor de frontieră, profesioniști și integri, care au deținut funcții de șefi de sectoare ale Poliției de Frontieră, pentru ca ulterior în aceste funcții să fie numite persoane loiale conducerii”, a declarat Andrei Năstase.

Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, s-a referit la activitatea sa din cadrul instituției, la o lună de la învestirea în această funcție.

„Duminică se face o lună de zile de când am venit în această funcție. A fost o lună deloc ușoară, în care am încercat împreună cu echipa să analizăm sub toate aspectele activitatea operațională a instituției pe care am onoarea să o conduc. Din start, am pus accent pe oameni”, a menționat Vasiloi.