Cifre astronomice: Cât costă să trimiți un copil în clasa întâi

CHIȘINĂU, 20 aug – Sputnik. Au rămas zile numărate până la începerea noului an de studii.

Copiii, dar și părinții se pregătesc intensiv pentru noul an de învățământ. Cele mai mari emoții le au părinții copiilor care merg în clasa întâi. Am fost curioși să știm cât sunt dispuși să cheltuiască părinții pentru odraslele lor atunci când este vorba de cele necesare pentru școală.

Jurnaliștii Sputnik Moldova au mers cu Olga și Ștefan - băiețelul ei, care merge în această toamnă în clasa întâi, la cumpărături prin centrele comerciale din Chișinău. Din start ne-am propus să nu cheltuim sume exorbitante, dar să alegem lucruri calitative și care să nu se uzeze repede.

Prima oprire a fost într-un magazin în care se vând ghiozdane și rechizite școlare. Consultantul ne-a propus trei tipuri de rucsacuri. Cel mai ieftin costa 300 de lei, mediu – 800 de lei și cel mai scump 4 000 de lei. Ultimul este atât de costisitor deoarece este un ghiozdan ortopedic, ne-a explicat consultantul magazinului.

Ștefan nu a fost prea pretențios, așa că a ales, împreună cu mama sa, un ghiozdan cu eroi din desene animate, care a costat 800 de lei. Copilul și-a ales și un penal care a costat 200 de lei. Ulterior, am mers împreună la departamentul rechizitelor școlare. De acolo am cumpărat tot ce a fost indicat în lista pe care a luat-o Olga de la școală. Caiete, foi colorate, foi albe, creioane, stilouri, plastilină, acuarelă etc. Toate aceste lucruri au costat 1000 de lei.

Următoarea oprire a fost într-un magazin unde se vând costume și cămăși pentru copii. Am ales împreună un costum negru și o cămașă albă. Sacoul a costat 750 de lei, pantalonii 400 de lei, iar cămașa 350 de lei. Iar pentru ca ținuta pentru primul clopoțel să fie completă, am mers și în magazinul în care se vinde încălțăminte. Ștefan și-a ales o pereche de pantofi care au costat 700 de lei.

”Am cheltuit până acum 4250 de lei și mai am în listă multe lucruri care trebuie să le cumpăr. Mi se pare destul de mult chiar dacă eu și soțul meu muncim și primim salarii onorabile lunar. Mă întreb cum se descurcă bugetarii cu salarii de 2000 de lei”, spune Olga.

Pe lângă rechizite și uniforma școlară, copiii mai au nevoie de echipament sportiv. Pentru hanorac și pantaloni sport Olga a scos din buzunar 800 de lei, iar pentru adidași – 500 de lei.

Chiar dacă în Moldova studiile în școlile de stat sunt gratuite, oricum există niște taxe neformale, spun părinții. Taxa de înscriere la școală costă 500 de lei, fondul clasei 100 de lei, iar fondul școlii alte 100 de lei. La fel, costă bani și arenda cărților. Este vorba de 350 de lei.

Ne-am așezat toți trei pe o bancă în parc și au făcut calculele. Pentru toate lucrurile necesare pentru școală Olga a cheltuit aproape 7 000 de lei. Dacă să stăm să analizăm, având în vedere că salariul minim pe economie este de 2775 de lei, pentru ca să-ți trimiți copilul la școală ai nevoie de mai mult de două salarii minime pe economie.

Acum stau și mă gândesc, câți dintre moldovenii care muncesc la stat ridică acest salariu lunar și câți dintre ei au unul sau mai mulți copii pe care trebuie să-i trimită la școală?