Un artist cunoscut, beat criță pe scenă: A băut coniac cu prietenii în hotel - Video

CHIȘINĂU, 11 sept - Sputnik. Interpretul rus Dima Bilan a susținut recent un concert în orașul Samara, Rusia. Cântărețul a urcat beat pe scenă, dar s-a împotmolit atunci când a trebuit să cânte. Nicio melodie nu a putut să o interpreteze până la capăt.

Artistul a fost filmat de cei care au venit la concert, iar imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale. Unii admiratori ai artistului au rămas dezamăgiți de prestația acestuia, iar alții s-au amuzat pe seama interpretului.

A doua zi, după ce s-a trezit din beție, artistul a ținut să își ceară scuze de la fanii care au venit să-l vadă cum cântă.

„Dragii mei, vreau să cer scuze pentru că am urcat beat pe scenă. Am băut coniac în hotel cu prietenii și nu mi-am dat seama că am exagerat. Vreau ca în cel mai scurt timp să revin în Samara cu un concert de calitate absolut gratis. Vreau să sponsorizez construcția unui teren de joacă pentru copii și voi mai dona un aparat performant pentru spitalul din oraș”, a scris Dima Bilan pe pagina sa de Instagram.

Dima Bilan a mai adaugă că are un mod de viață sănătos, iar incidentul din timpul concertului s-a produs pentru că nu a consumat alcool de tare mult timp.