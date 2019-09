Șeful de la Calea Ferată demisionează - detalii

CHIȘINĂU, 20 sept – Sputnik. Șeful de la Calea Ferată, Iurie Topală își dă demisia, Despre aceasta a anunțat cu puțin timp în urmă pe pagina sa de Facebook. Topală spune că la baza decizie sale nu stau „legendele urbane și bârfele aruncate anapoda într-un spațiu viciat”, ci demisionează pentru că schimbările sunt benefice.

„Orice început are și un sfârșit și nimeni nu trebuie să fie veșnic în funcțiile publice. Am preluat conducerea CFM într-o perioada dificilă, cu datorii la salarii, angajați nemulțumiți, și, mai ales, nemotivați. Tot ce a depins de mine am făcut și singurul scop a fost adaptarea CFM la noile condiții economice naționale și internaționale”, scrie Topală.

Topală își asumă anumite greșeli pe care le-a făcut fiind în această funcție și declară că de mai multe ori birocrația stagna implementarea anumitor proiecte. Chiar și așa, Iurie Topală spune că este mândru că, împreună cu echipa, a reușit să repună pe roate magistrala.

Totodată, acesta precizează că cei care îi vor succede mandatul său „nu vor fi nevoiți să restabilească relațiile cu partenerii externi, nu vor trebui să caute bani pentru a restitui banii pentru salarii, vor avea de întors de 2 ori mai puține credite, de 3 ori mai puțini bani pentru motorină și multe altele”, a menționat șeful de la CFM.

În mesajul de rămas bun, Iurie Topală se adresează și viitorului manager al instituției. „Domnule/(-ă) viitor director! Aici nu veți veni ca la un job obișnuit, aici vă veți găsi o familie. Sper să-i auziți pe acești oameni. Vă doresc să fiți scutit de influențe. Să vă bazați pe realitățile acestei întreprinderi și să nu admiteți ingerințele tuturor neștiutorilor”, a conchis Topală.