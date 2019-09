Medicii sunt neputincioși: O tânără plânge cu cristale - Video

CHIȘINĂU, 22 sept – Sputnik. Medicii din Armenia nu reușesc să stabilească diagnoza pentru tânăra de 22 de ani, Satenik Karazyan, în ochii căreia se formează cristale în loc de lacrimi, anunță postul de televiziune Mir 24.

Primele simptome au apărut acum două luni. Inițial, Satenik a crezut că în ochii ei a pătruns praf în timpul vizitei la dentist. Rudele au presupus că e vorba de fragmente de sticlă, transmite Sputnik Armenia. Totuși, în fiecare dimineață Karazyan este nevoită să extragă din ochi fragmente de cristale. În decurs unei zile, se formează peste 50 de fragmente.

“Acum în fiecare zi trăiesc un adevărat infern”, le-a povestit jurnaliștilor tânăra, care se plânge pe dureri în ochi.

Inițial, Satenik a decis să se adreseze unui oftalmolog, însă acesta nu a reușit să stabilească vreo diagnoză. Familia a dus-o pe tânăra la medicii din orașul vecin, apoi la Erevan, însă nici acolo nu s-a reușit stabilirea cauzelor unei astfel de patologii.

Potrivit rudelor, unii medici nu au crezut-o pe Kazaryan, pentru că nu au văzut niciodată astfel de simptome.

"Când am plecat la Erevan, unul din medici ne-a trimis la neuropatolog, iar al doilea ne-a primit. A extras cristalele. Apoi am rugat să mergem să mâncăm ceva, iar peste cinci minute am revenit și Satenik iarăși avea cristale în ochi. Medicul nu ne-a crezut și ne-a rugat să plecăm", a povestit soacra tinerii, Zemfira Mikaelyan.

Medicii i-au prescris pacientei picături și antibiotice, dar se pare că medicamentele i-au agravat starea , motiv pentru care Satenik a renunțat la ele.