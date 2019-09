Un moldovean plecat în SUA face vin ca acasă la Cahul: Cum e vinul? Ghiurghiuliu - Foto

CHIȘINĂU, 24 sept - Sputnik. Rețeta e simplă, secretul e că totul trebuie făcut cu multă dragoste. Dai poama prin zdrobitare, apoi o pui în teasc și obții cea mai bună licoare a lui Bacchus spune Vasile Bercaru din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul.

O vreme a muncit mecanic la fabrica de vin din Găvănoasa (acum Vinăria Traian). De câțiva ani s-a mutat cu traiul în SUA, alături de familia fiicei.

© Photo : Vasile Bercaru Moldovenii în SUA fac vin

Ca orice gospodar moldovean, și-a cumpărat zdrobitoare și teasc. În acest an va face vin din poamă pinot noir și cabernet.

Simțul umorului l-a luat cu el peste ocean, că așa e moldoveanul. ”Ce culoare va avea vinul matale? Ghiurghiuliu!”

În acest an, Ziua Naţională a Vinului se află la cea de-a 18 ediție. An de an, în primul weekend din octombrie, (anul acesta pe 5 şi 6 octombrie) avem ocazia să revedem vinăriile din țară sau să cunoaștem detalii noi despre vinul produs în Republica Moldova.

Startul sărbătorii va fi dat în acest an cu o săptămână mai devreme de vinăriile cu potenţial oenoturistic din ţară, care îşi vor deschide uşile pentru oaspeţi începând cu 28 septembrie şi până pe 13 octombrie.