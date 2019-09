Cleopatra Stratan, de nerecunoscut: „Angela”, o nouă piesă în limba rusă – Video

CHIȘINĂU, 25 sept – Sputnik. Cleopatra Stratan, care degrabă va împlini 17 ani, este de nerecunoscut în noul ei videoclip „Angela”, lansat miercuri, 25 septembrie.

Interpreta poartă o perucă albă, își etalează picioarele lungi și își unduiește provocator corpul.

În noua piesă, în limba rusă, presărată cu expresii în engleză, Cleopatra cântă despre istoria unei tinere care s-a plictisit să aștepte răspuns de la băiatul pe care-l place, dorind să devină „iubita rusoaică” a acestuia.

Refrenul piesei este următorul: „My name is Angela/ И мне надоело/ Писать тебе в личку/ И ждать твой ответ/ My name is Angela/ И осточертело/ Я просто хочу быть/ Your Russian girlfriend”.

Cleopatra Stratan s-a născut pe data de 6 octombrie 2002.

Videoclipul, regizat de moldoveanul Roman Burlaca, este o producție a casei de discuri „CatMusic”, din România.