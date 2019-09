Atenţie: unul dintre cele mai periculoase lucruri pe care le fac şoferii la volan

BUCUREŞTI, 29 sept – Sputnik, Doina Crainic. Potrivit unui studiu realizat de South China University Of Technology, melodiile cu un ritm rapid de 120 de bătăi pe minut sau mai mult vă pot determina să conduceți mai accelerat și să faceţi manevre periculoase.

La studiu, citat de portalul nme.com, au participat șoferi care au folosit un simulator de șofat pe o autostradă cu șase benzi, ascultând muzică în timp ce conduceau. Numărul mediu al dăţilor când şoferii au schimbat benzile în 20 de minute a fost de 70 de ori.

Acest număr s-a dublat când șoferii au ascultat muzică rock. De asemenea, cercetătorii au descoperit că viteza lor a crescut în medie cu 5 mile pe oră dincolo de limita permisă în timp ce şoferii ascultau acest gen de muzică.

Potrivit rezultatelor, piesa „American Idiot” a formaţiei Green Day este cea mai periculoasă melodie de ascultat în timpul condusului. Pe de altă parte, „Stairway to Heaven” a formaţiei Led Zeppelin este cea mai puțin periculoasă.

Top cinci cele mai periculoase melodii ascultate la volan sunt următoarele:

Green Day – American Idiot

Miley Cyrus – Party In The USA

The Killers – Mr Brightside

The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Bruce Springsteen – Born To Run

Top cinci cele mai puțin periculoase melodii la volan sunt:

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

Drake – God’s Plan

Toto – Africa

Khalid – Location

„Rezultatele sunt utile pentru dezvoltarea de strategii eficiente de educare a șoferilor, în special a unui program menit să crească nivelul conştientizării populaţiei cu privire la impactul negativ al ascultării muzicii asupra condusului”, a declarat conducătorul studiului, Qiang Zeng.