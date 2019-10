Câți moldoveni câștigă lunar peste 30 000 de lei: Planul guvernării în privința salariilor

CHIȘINĂU, 4 oct – Sputnik. Ministerul Finanțelor elaborează în prezent o „strategie pe termen mediu privind salarizarea în sectorul bugetar”.

Strategia va viza majorarea salariilor și pentru realizarea ei va fi necesar „suportul” Fondului Monetar Internațional, potrivit ministrului Finanțelor, Natalia Gavrilița, citată într-un comunicat de presă oficial.

„Cred foarte mult în drepturile salariaților, salarizare decentă și protecție socială. Trebuie să continuăm majorarea salariilor. În prezent discutăm cu Fondul Monetar Internațional pentru a obține suport în acest sens”, a declarat ministrul Finanțelor la o întrevedere avută cu reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) săptămâna aceasta.

Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a vorbit în cadrul întrevederii despre necesitatea modificării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. „Noi nu am fost mulțumiți de această lege din start, deoarece nu am fost implicați în procesul de elaborare, ci am fost consultați doar înainte de adoptare”, a explicat vicepreședintele Confederației Sindicatelor.

Actuala guvernare va menține și pentru anul 2020 cota impozitului pe venit de 12% (redusă de la 18% din 1 octombrie 2018). Modificarea la impozitarea salariilor ce va fi introdusă din 1 ianuarie 2010 vizează anularea scutirilor personale pentru cetățenii cu venituri lunare ce depășesc 30 de mii de lei.

Ministrul Finanțelor a precizat public că doar vreo 5.000 de moldoveni au salarii lunare brute ce depășesc 30.000 de lei (360 de mii de lei pe an).

Cum anume vor fi afectate aceste persoane de la începutul anului viitor? Aceasta înseamnă că nu vor mai beneficia de scutirea personală în valoare de 240 de lei, potrivit Nataliei Gavrilița.

Salariul minim lunar (obligatoriu pentru angajatori) este de 2.775 de lei în Republica Moldova.

Salariul mediu brut pe economie constituie mai puțin de 7 mii de lei (din care sunt reținute impozitele și alte plăți). Cele mai mici salarii le primesc angajații din agricultură.

Republica Moldova are la ora actuală 1.760 de milionari în lei, cu 32 mai puțini față de anul 2017.

Veniturile obținute de toți moldovenii milionari în 2018 au însumat șase miliarde de lei (6,14 mlrd. lei). Împreună, ei i-au plătit statului impozite pe venit în valoare de 480 de milioane de lei, potrivit Serviciului Fiscal de Stat.

Cel mai mare venit al unui moldovean a depășit 83 de milioane de lei în 2018.