Au plecat să muncească în Franța, dar au rămas fără copii: Cum a fost posibil acest lucru

CHIȘINĂU, 8 oct - Sputnik. O familie de moldoveni, stabiliți în Franța, au rămas fără cei doi copii ai lor.

Autoritățile de acolo au decis să-i plaseze pe micuți într-un centru deplasament. Totul s-a întâmplat după ce unul dintre copii a mers la grădiniță cu câteva vânătăi pe corp.

Semnele au fost observate de educatoarea copilei care a și chemat-o pe mama fetei la grădiniță. Educatoarea i-a cerut explicații mamei referitor la vânătăile pe care le avea copila pe corp. Moldoveanca, necunoscând foarte bine limba franceză, i-a explicat că tatăl ei a lovit-o de câteva ori cu vărguța.

“Nu a fost ascultătoare. Era un cablu conectat la plita, rupt. Ea dorea sa se joace acolo. Am prevenit-o, dar nu m-a ascultat. Am luat din copac o nuia și am pedepsit-o, ca să se liniștească”, a declarat pentru un post de televiziune local tatăl copiilor, Alexei Zubcov.

Cei doi părinți s-au trezit cu opt polițiști la ușă. I-au rugat să își ia pașapoartele și să îi însoțească. I-au dus la Inspectoratul de Poliție, iar copii au zis că îi vor supune unui control. Acolo, femeia însărcinată în cinci luni, a fost ținută 24 de ore, iar soțul 48. Aceștia au fost lăsați să-și vadă copii după mai bine de o săptămână. Cei doi părinți urmează să fie astăzi audiați de autoritățile franceze.