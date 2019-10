Cercetări de serviciu în cadrul Poliției de Frontieră – Vezi cine este vizat

CHIȘINĂU, 15 oct – Sputnik. Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a semnalat un șir de ilegalități care s-au desfășurat în unele subdiviziuni de frontieră din sudul și nordul țării fie din neștiință sau cu implicarea nemijlocită a factorilor de decizie.

Poliția de Frontieră a iniţiat anchete de serviciu ca rezultat al unor fapte ale poliţiştilor de frontieră care întrunesc componentele unor infracţiuni sau a unor abateri disciplinare:

- În cazurile şefului adjunct al Direcției regionale Centru și șefului interimar și șefului adjunct ai Direcției regionale SUD, circumstanţele organizării vânătorii ilegale în ariile naturale protejate de stat;

- În cazul șeful Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic al Direcției regionale Nord, circumstanţele în care au fost favorizate trecerile ilegale a mărfurilor accizabile peste frontiera de stat. Totodată, persoana vizată a fost suspendată din funcție pe perioada desfăşurării cercetărilor.

„Reamintesc că acum ceva timp, când s-a împlinit o lună de la investirea mea în funcția de șef al Poliției de Frontieră, am precizat că nu voi tolera indiferența, minciuna, corupția și, în general, ilegalitatea oricare ar fi ea. Cu părere de rău, mesajul meu nu a ajuns la unii dintre voi și ultimele evenimente, care poartă o conjunctură de denigrare a imaginii Poliției de Frontieră, o demonstrează”, a declarat Rosian Vasiloi.

Șeful Poliției de Frontieră a mai menționat că nu a mandatat pe nimeni să-i folosească numele sau funcția în scopuri personale.

„La serviciu nu am rude, prieteni sau cunoscuți, la serviciu sunt dedicat frontierei trup și suflet, iar unicul interes pe care-l am este cel al țării. Dintotdeauna am acționat corect și echidistant în raport cu fiecare dintre voi și așa voi fi în continuare. Vă îndemn la demnitate și devotament față de ceea ce faceți pentru țară, pentru societate, pentru voi înșivă ca cetățeni ai acestui stat” a conchis Rosian Vasiloi.