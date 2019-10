Ultima dorință a Tamarei Buciuceanu: Ce le-a cerut apropiaților înainte de a muri

CHIȘINĂU, 16 oct – Sputnik. Actrița Tamara Buciuceanu-Botez a murit marți, 15 octombrie, la spitalul Elias din București, acolo unde fusese internată la începutul lunii în urma unor probleme cardiace mai vechi. Presa din Româna dezvăluie ce ultimă rugăminte a avut artista pe patul de spital.

Tamara Buciuceanu-Botez, internată de urgență în urmă cu două săptămâni, începuse să dea semne de însănătoșire, moment în care a venit cu o rugăminte către cei apropiați. Ea le-a cerut acestora plăcintă cu vișine. „A spus că îi este poftă de plăcintă cu vișine și că se simte deja mai bine", au precizat surse din cadrul familiei, potrivit ziuanews.ro.

Publicația precizează că actrița se retrăsese de pe scena teatrului în urmă cu trei ani, iar de atunci nu a mai apărut în public. „Am zile mai bune și zile mai proaste. Sunt zile în care nu mă simt așa bine, am și eu o vârstă, am și eu problemele mele de sănătate, ca orice om. Aș vrea să ies din casă, dar nu pot pentru că e frig. Eu m-am retras din activitate ca să-mi văd liniștită de bătrânețea mea. M-a retras pentru că am obosit, nu mai pot. Vreau sa să stau și eu liniștită și să am grijă de sănătatea mea", declara Tamara Buciuceanu Botez în urmă cu trei ani.

Starea de sănătate a actriței Tamara Buciuceanu s-a agravat ieri, medicii declarându-se rezervați în ceea ce privește îmbunătățirea stări de sănătate a actriței.

„Este într-o stare gravă la Terapie Intensivă. Nu a părăsit niciun moment secția de Terapie Intensivă. Este intubată și ventilată mecanic, în stare critică”, declara marți purtătorul de cuvânt al Spitalului Elias, Silvius Negoiță.

Tamara Buciuceanu-Botez era supranumită ”Doamna comediei românești”, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria "Liceenii". În anul 2009 a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani și 57 de ani de cariera impresionantă în teatru și film.

A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie etc. A interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. A avut roluri importante în teatru în piese precum "Coana Chirița", "Romeo și Julieta la început de noiembrie", "Scaunele", "Cumetrele", "Doctor fără voie", "Nepotul", "Așteptând la arlechin", "Domnișoara Nastasia", "Mamouret" etc.

Cartea de vizită a carierei sale rămâne fără îndoială personajul Vicăi Delcă din piesa "Dimineață pierdută" după Gabriela Adameșteanu. De asemenea Tamara Buciuceanu a făcut o cariera impresionantă și în Televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. TVR Media a lansat în 2006 DVD-ul "Tamara Buciuceanu" ce cuprinde o selecție din aparițiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române.

În anul 2016, președintele Republicii Moldova i-a conferit titlul onorific de „Artist al Poporului".