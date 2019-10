Formația Zdob și Zdub a cântat pentru a salva Sfinxul - Video

CHIȘINĂU, 22 oct - Sputnik. Formația Zdob și Zdub a cântat un fragment din piesa ”Înțelept codrule ești” în vârf de munte. Membrii trupei au mers pe munte în cadrul unei campanii care are drept scop salvarea Sfinxului de turiștii care își lasă amprenta pe piatra monumentului. Astfel, Zdubii au interpretat în fața turiștilor o piesă din noul lor album.

Zdob și Zdub este o formație de rock alternativ din țara noastră. Trupa a fost înființată în 1994 de un grup de prieteni din orașul Strășeni. Zdob și Zdub combină mai multe stiluri muzicale.

Trupa a reprezentat Republica Moldova la concursul muzical Eurovision 2005, unde s-a clasat pe locul 6, și la Eurovision 2011.

De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial, precum Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals, Linkin Park. Acum membrii formației stau mai mult în România, unde sunt recunoscuți pentru talentul lor.