Moldova, țară de minune: Escrocheria din spatele examenului la șoferie

CHIȘINĂU, 30 oct – Sputnik. Programarea de urgență pentru examenul practic la șoferie este o adevărată bătaie de cap pentru viitorii conducători auto. Și asta pentru că, chiar și contra plată, termenul de așteptare a examenului este de cel puțin o lună.

La începutul lunii octombrie am susținut examenul teoretic la șoferie și a doua zi am încercat să îmi fac o programare online pentru examenul practic pe site-ul Agenției Servicii Publice. Nu mi-a reușit întrucât nu era nicio zi disponibilă. Aceiași situația s-a repetat de fiecare dată când am vrut să mă programez.

După atâtea încercări eșuate am aflat, din alte surse, că în spatele programărilor online la examenul practic la șoferie ar sta o adevărată afacere ilegală.

Mai exact, este vorba despre un grup pe rețeaua de socializare Telegram. Cei care doresc să se programeze de urgență lasă un mesaj, iar administratorul îi oferă detaliile în privat.

Potrivit ”afaceriștilor”, programarea de urgență la examenul practic costă 500 de lei. Este suficient să le oferi datele personale, iar ei au grijă să te programeze în ziua în care îți dorești.

”Băieții lucrează foarte bine. Am susținut examenul din prima. Succes la examen și mulțumesc încă odată băieților pentru programare”, a scris un internaut pe grupul respectiv.

”Am fost programată astăzi. Totul a fost ok și fără probleme”, a mai scris o tânără.

”Hey! Să nu aveți dubii în privința programării. Băieții m-au programat deja a doua oară. Rapid, sigur și de încredere. Succes, la toți”, a mai scris un viitor șofer.

”Îmi făceam griji să nu fiu mințit de bani. Până la urmă, am rămas mulțumit”, mai scris un băiat.

Am încercat să aflu dacă șeful Departamentul Înmatriculare a mijloacelor de transport și Calificare a Conducătorilor, Gheorghe Crețu, cunoaște despre această situație și ce măsuri au fost întreprinse în acest sens.

”Eu am auzit despre acest grup pe Telegram și am anunțat Procuratura în luna iulie, când am descoperit acest fenomen. Noi suntem deschiși să colaborăm cu organele de drept pentru a elucida această situație”, a precizat pentru Sputnik Moldova șeful Departamentul Înmatriculare a mijloacelor de transport și Calificare a Conducătorilor, Gheorghe Crețu.

Crețu a precizat că nu cunoaște dacă în această schemă sunt implicați angajații instituție pe care o reprezintă. Acesta a venit cu un îndemn către cei care apelează la această modalitate de programare. Există riscul ca cei care stau în spatele acestor fărădelegi să folosească datele personale ale oamenilor și în alte scopuri.

Pentru examenul practic la categoria B pentru automobil cu cutie manuală termenul de așteptare în regim normal este de mai mare de o lună. În cazul programării de urgență, nu există nicio zi disponibilă.

”Pentru programarea de urgență sunt disponibile 20 de locuri în fiecare zi. Reușesc să se programeze persoanele care accesează situl Agenției Servicii Publice în primele ore ale dimineții. Care este procedura de programare în cazul celor care administrează grupul, nu cunosc”, a mai declarat Crețu pentru Sputnik Moldova.

Cert este că dacă îți dorești să susții cât mai repede examenul teoretic la școala auto, trebuie să te înarmezi cu multă răbdare și noroc.