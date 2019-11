Grav: 45 de copii cu vârsta de până la 5 ani au murit de pneumonie

Pneumonia este una dintre principalele cauze de deces la copiilor sub 5 ani. Două persoane mor în fiecare minut din cauza acestei boli în lume. Iată explicația medicilor.

CHIȘINĂU, 11 nov – Sputnik. Numărul de decese din cauza pneumoniei este în creștere de la an la an. Numai în 2018, 45 de copii cu vârsta sub cinci ani au decedat din cauza acestei boli. Datele au fost făcute publice de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul Zilei Mondiale Pneumoniei, marcată anual la data de 12 noiembrie.

Potrivit datelor ANSP, în urma îmbolnăvirii cu pneumonie, în anul 2018 au decedat la domiciliu 25 de copii cu vârsta sub 17 ani, față de 22 de copii de aceeași vârstă în anul 2017.

Genericul celei de-a 10-a ediție a Zilei Mondiale a Pneumoniei este „Fiecare respirație contează!” Ziua este menită să sensibilizeze populația cu privire la boala considerată ”ucigașul” principal al copiilor din întreaga lume. Statisticile spun că două persoane mor în fiecare minut din cauza acestei boli în lume.

Printre factorii de risc ce influențează apariția acestei boli respiratorii se numără subnutriția și malnutriția copiilor, infecțiile simptomatice ale virusului HIV și a rujeolei. Și poluarea aerului din interior, cauzată de gătit și încălzire cu combustibil din biomasă, poate duce la îmbolnăvire.

Specialiștii îndeamnă populația să facă controale medicale periodice pentru a putea preveni îmbolnăvirea.