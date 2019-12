Primele declarații ale lui Vlad Filat după eliberarea din detenție - Ce regrete are

CHIȘINĂU, 4 dec - Sputnik. Vizibil emoționat, Vlad Filat a venit astăzi în fața presei. Fostul premier a recunoscut că a avut o senzație stranie de a se afla în sediul IPN, unde se desfășoară conferința de presă.

Acesta și-a exprimat regretul că în ultimele 50 de luni nu a putut să comunice prin intermediul presei. Premierul a mai subliniat faptul că inițial nu a vrut să vină în fața jurnaliștilor, întrucât trebuie să rezolve mai multe probleme de sănătate și persoanale.

”Nu a fost planificată această conferință de presă deoarece în programul zilelor de după eliberarea condiționată aveam alte acțiuni programate. Ce țin de sănătate și viața privată. Atenția, din punctul meu de vedere, exagerată și informațiile distorsionate ce țin de eliberarea mea condiționată m-au făcut să vin în fața domniilor voastre. Trebui să vă spun sincer că am așa o stare stranie pe care o trăiesc, care îmi confirmă că anii trec foarte repede, dar clipele . . . foarte greu. Îmi pare rău că am lipsit 50 de luni și nu am putut comunica ”, a precizat Vlad Filat.

Vlad Filat a fost eliberat „condiționat, înainte de termen” în data de 3 decembrie, conform deciziei Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a făcut trimitere la articolul 91 din Codul Penal.

Ex-premierul, reţinut pe 15 octombrie 2015, imediat după ce Parlamentul i-a retras imunitatea de deputat, a fost condamnat, pe 27 iunie 2016, la 9 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis.

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a declarat în seara de 3 decembrie, la un briefing, că are mai multe suspiciuni că eliberarea lui Vlad Filat a fost făcută cu grave încălcări ale legislației.

Ministrul Justiției a declarat că-i va cere explicații conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor cu referire la temeiul expedierii demersului de eliberare a fostului premier, pentru a vedea dacă acesta este suficient de întemeiat și dacă încheierea a fost pronunțată conform prevederilor legale.