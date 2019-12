Cu ce bani va trăi Vlad Filat: Părinții mi-au dat cinci ruble

CHIȘINĂU, 4 dec - Sputnik. Toată averea lui Vlad Filat a fost confiscată, iar acum fostul premier este nevoită să o ia de la zero. Deocamdată Vlad Filat nu știe cu ce se va ocupa, însă a exclus posibilitatea de a reveni pe scena politică. Mai în glumă mai în serios, acesta ar fi dispus să-și înceapă cariera în avocatură.

”Mie mi s-a confiscat tot. Tot ce am agonisit pe parcursul întregii vieți, iar ce mi s-a confiscat depășește cu mult suma care a fost inclusă în sentință ca fiind remunerare ilicită”, a precizat Vlad Filat.

Întrebat cu ce bani va trăi până își va găsi un loc de muncă, fostul premier a ținut să precizeze că atâta timp cât este sănătos și poate munci nu își face griji în această privință.

”În anul 1996, atunci când am absolvit 10 clase, părinții când m-au petrecut în viața mare mi-au dat cinci ruble și mi-au dorit succes în viață. Eu toată viața am muncit. Așa că, atâta timp cât voi fi sănătos, am capacitate de muncă, voi fi în stare să mă întrețin pe mine și oamenii care au nevoie și față de care am obligația să am grijă”, a precizat Vlad Filat.

Unul dintre avocații lui Filat i-a propus, mai în glumă, mai în serios, să-și înceapă activitatea în avocatură.

”I-am făcut oferta să vină în calitate de avocat pentru că în perioada respectivă a studiat legislația, o cunoaște. Este jurist de profesie ”, a declarat Ion Vîzdoagă.

Vlad Filat a fost eliberat „condiționat, înainte de termen” în data de 3 decembrie, conform deciziei Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a făcut trimitere la articolul 91 din Codul Penal.