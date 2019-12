Poveste impresionantă: Cine este moldoveanca ce cucerește Coreea de Sud

CHIȘINĂU, 15 dec – Sputnik. Moldoveanca Mila Cuptor se bucură de o experiență nouă în viața ei. Tânăra petrece clipe minunate în Coreea de Sud alături de alte 40 de fete din 40 de țări. Toate participă la concursul internațional „Supertalent Lady of The World 2019”. Departe de casă și cu o diferență de șapte ore, Mila a găsit câteva clipe pentru a ne spune ce o impresionează cel mai mult și cum a ajuns să ne reprezinte țara la acest concurs.

Bruneta focoasă din Republica Moldova a fost selectată la această competiție de echipa „Miss Continental UK”, iar condițiile de participare au fost; 28+, de la 1,72 de metri înălțime, talentată și cu experiență în modeling.

„Am participat în primăvara acestui an la concursul Miss Continental UK 2019 de unde m-am întors cu câteva mențiuni și cu titlul de vice-miss al concursului. De atunci am fost înregistrată în această asociație”, ne-a povestit Mila Cuptor.

Competiția durează două săptămâni, iar fiecare zi este încărcată din zori şi până aproape de miezul nopții.

„Ieri am avut transferul din Seoul în Bustan, cinci ore cu autobuzul. Pe drum am avut o oprire pentru prânz și una pentru foto/video, shooting într-un parc foarte vechi şi foarte frumos. Toate participantele au purtat haine albe. Apoi am vizitat showroom-ul a unui renumit designer vestimentar și altul de blănuri. Am probat ținutele pentru show-ul de mâine. Câte patru ținute pentru fiecare participantă. Am ajuns la hotel la ora 23:00 . Înghețată și obosită, dar fericită”, ne-a povestit modelul.

Mila ne-a mai spus că această competiție e deosebită de multe altele prin faptul că aici se pune accent nu doar pe frumusețe, ci și pe talent, educație, cultura generală și rezistență.

© Photo : Arhiva personală a Milei Cuptor Mila Cuptor - moldoveanca care participă la Supertalent lady

Moldoveanca i-a mai spus reporterului Sputnik Moldova că deși simte diferența fusului orar, începe să se obișnuiască cu programul foarte încărcat al zilelor. Iar putere își ia din mâncarea specifică bucătăriei coreene.

© Photo : Arhiva personală a Milei Cuptor Mila Cuptor - moldoveanca care participă la Supertalent lady

„Mâncarea e foarte diferită de a noastră. Îmi place. In fiecare zi luăm masa la trei restaurante diferite”, a mai spus talentata pictoriță.

© Photo : Arhiva personală a Milei Cuptor Mila Cuptor - moldoveanca care participă la Supertalent lady

Zic pictoriță, pentru că Mila Cuptor nu este pasionată doar de modeling. Ea este pictoriță, dar și antrenoare de bodybuilding. Și-a dorit participarea la acest concurs internațional „pentru a se dezvolta și a face ceea ce-i place și îi aduce plăcere și liniște”.

© Photo : Arhiva personală a Milei Cuptor Mila Cuptor - moldoveanca care participă la Supertalent lady

În prima săptămână de când a ajuns în Coreea, Mila a rămas impresionată de cultura oamenilor din Seoul.

„Niște lucruri atât de elementare, dar care la noi nu se practică, din păcate”, a conchis frumoasa moldoveancă.

„Supertalent Lady of The World 2019” se încheie pe 22 decembrie. Mila Cuptor ne-a promis că la revenirea în țară va veni la redacția Sputnik pentru a-și împărtăși emoțiile și trăirile din aceste două săptămâni. Îi urăm succes, frumoasei din Republica Moldova!