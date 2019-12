Ultima zi în care mai poți cumpăra aceste decorațiuni de Crăciun: Cât costă ele

CHIȘINĂU, 24 dec - Sputnik. Mâine este Crăciunul pe stil nou, iar cei care nu au reușit să își cumpere decorațiunile pentru masa de sărbătoare și pentru casă ar trebui să se grăbească.

Astăzi este ultima zi în care mai pot cumpăra lucruri deosebite de la expoziția ”Crăciunul Acasă”. Antreprenorii au pus la dispoziția cumpărătorilor începând cu biscuiți în forme tematice de Crăciun până la cerbi metalici decorați cu ghirlande.

”În acest an am venit cu produse tematice, cu simbolul anului șoarecele. L-am pus pe o buturugă cu diferite elemente de sărbătoare. Am venit cu compoziții pentru masa de Revelion. Baza este din lemn și totul este realizat manual. Cele mai ieftine compoziții costă 50 de lei și cele mai scumpe ajung să coste 450 de lei. Acestea scumpe le facem doar la comadă”, directorul unei companii de decorațiuni, Beatrice Dumbravă.

© Sputnik / Miroslav Rotari Decorațiuni de Crăciun confecționate manual

Producătorii spun că moldovenii nu se înghesuie la stand-urile cu decorațiuni și nu se grăbesc să scotă mulți bani din buzunare pentru compozițiile de Crăciun. Cumpără tot ce este mai ieftin.

”În acest an am venit cu compoziții pentru masă, cunune pentru ușă, decorațiuni din lemn, globuri din sticlă toate materialele care sunt mai ecologice. În fiecare an culoare Crăciunului este specifică: roși, alb. Nu suntem țara care să schimbăm tendințele. aceste culori sunt de mulți ani care predomină în perioada Crăciunului. Moldovenii cumpără lucruri cât mai ieftin. În funcție de bugetul fiecăruia ”Oana Buliga.

© Sputnik / Miroslav Rotari Decorațiuni de Crăciun

Nu puteau să lipsească de la expoziție producătorii decorațiunilor pentru exterior. Aceștia spun că doar companiile mari comadă decorațiuni metalice masive, oamenii de rând preferă ghirlandele.

”În mare parte confecționăm decorul pentru exterior. Cerbi, construcții metalice cu iluminare led, dar suntem dispuși să îndeplinim orice moft al clientului. O ghirlandă simplă costă în jur de 200 de lei, una mai performantă cu setări de la telecomandă, care are și o garanție de 10 ani este până la 100, 200 de euro. Un cerb metalic costă în jur de 200 de lei. ”reprezentantul unei companii de decor exterior, Dumitru Cernitu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Decorațiuni pentru exterior

”Am venit în acest an cu o turtă dulce după o rețetă tradițională adaptată la formele tematice de Crăciunului. Putem să decorăm bradul de crăciun cu ele. Avem diferite figurine: brăduț, omuleț, om de zăpadă, clopoței, reni, Moș Crăciun, șoricelul care este simbolul anului 2020. Nu este o muncă ușoară. ne străduim să fie totul proaspăt. Cu toate că termenul de valabilitate a turtei dulci este de trei luni. Ce vedeți aici am făcut timp de trei zile și a fost implicată toată familia”, meșterul popular, Rita Pleșca.

© Sputnik / Miroslav Rotari Jucării pentru brad din turtă dulce

Expoziția ”Crăciunul Acasă” se încheie astăzi, 24 decembrie. În cadrul evenimentului și-au expus produsele 127 de companii din Republica Moldova.