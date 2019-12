Igor Dodon a răspuns la întrebările cetățenilor: Ce le-a promis șeful statului

CHIȘINĂU, 27 dec - Sputnik. Șeful statului, Igor Dodon, a răspuns la întrebările cetățenilor în cadrul emisiunii „Linia directă cu Președintele Republicii Moldova”, care a fost difuzată la un post de televiziune din țară. Oamenii i-au adresat mai multe întrebări oficialului și i-a cerut să se implice pentru a rezolva unele probleme. Igor Dodon le-a promis oamenilor că le va oferi tot suportul de care au nevoie.

Pensionarii s-au arătat nemulțumiți de serviciile medicale acoperite de polița de asigurare. Aceștia au reclamat că trebuie să plătească la medic, pentru a fi luați în serios, chiar dacă au poliță de asigurare.

”Împreună cu guvernul facem tot posibilul ca să mărim numărul de servicii care să fie acordate în baza poliței de asigurare. Omul trebui să știe că, dacă achiți polița, statul garantează atâtea servicii. Unul, doi, trei, patru, cinci șase… Pe măsura posibilităților, acest număr de servicii trebuie să fie majorat. Eu cred că noua conducere va stabili o claritate și va veni cu soluții”, a precizat Igor Dodon.

Președintele s-a referit și la pensii și a reamintit că a lansat inițiativa potrivit căreia soțul supraviețuitor va primi pensia celui decedat. În cazul în care o persoană moare înainte de împlinirea a cinci ani din ziua pensionării, soțul sau soția rămasă în viață va primi îndemnizații lunare echivalente cu pensia pentru limita de vârstă de care a beneficiat soțul sau soția decedată.

Cu alte cuvinte, dacă va fi pensionar, soțul supraviețuitor va fi în drept să ridice două pensii în perioada menționată.

”În țările străine se acumulează pe cont plățile sociale, care se plătesc pentru pensii și omul când a ieșit la pensie are o anumită sumă de bani și o utilizează cum dorește. La noi tot se acumulează, problema este că pensionarul când iese la pensie nu are acces la acest cont și, dacă a decedat, toți banii aceștia s-au anulat. Iată de ce am venit cu această inițiativă”, a precizat Igor Dodon.

Unul dintre telespectatori s-a plâns pe faptul că este nevoit să stea la rând ani de zile pentru a primi un aparat auditiv. În context, șeful statului a reamintit că a rezolvat astfel de probleme în cazul copiilor anul trecut și în 2017. Din contul fundației de binefacere au fost asigurate operații pentru copiii care de la naștere aveau probleme cu auzul. Costul unei astfel de intervenții este 25 de mii de euro.