Mesajul lui Igor Dodon, de Revelion: Singurul partener adevărat pe care îl am - poporul

CHIȘINĂU, 1 ian – Sputnik. Tradițional în ultimele clipe ale anului, cetățenii Republicii Moldova primesc urări de bine de la președintele statului. În mesajul de Revelion, președintele țării, Igor Dodon, a spus că singurul partener adevărat pe care îl are este poporul.

Mesajul de Revelion al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, către popor

"Stimați concetățeni, dragi prieteni! Anul care tocmai se încheie va rămâne în istoria țării noastre ca anul în care am început să reînvățăm să trăim liber. Este anul în care democrația a triumfat, iar cetățenii și-au primit țara înapoi. Pentru mine personal acesta a fost cel mai important și în același timp cel mai complicat an de când mă aflu în politică. A fost anul în care în câteva ore a trebuit să iau decizii care au dus la schimbări cardinale pentru Republica Moldova, iar statul a fost eliberat din captivitate. Nimic din ceea ce am făcut nu ar fi fost posibil fără sprijinul singurului partener adevărat pe care îl am - poporul. Dumneavoastră sunteți cei care mi-ați dat mandatul și puterea să pornesc această schimbare pentru Moldova", a declarat Igor Dodon.

"Am obținut împreună schimbări semnificative în viața politică a țării și în destinul nostru comun. Acum, în sfârșit, a venit timpul transformărilor pozitive, a venit momentul să construim și să făurim, a venit timpul să creăm o Moldova nouă și modernă, în care toate grupurile etnice, toți oamenii vor trăi în pace și armonie, unde toate orașele și regiunile țării noastre se vor dezvolta dinamic. Vă reamintesc, în 2020 vom sărbători o dată istorică importantă – cea de-a 75-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Va fi un am al memoriei și gloriei. În toată țara, vor avea loc evenimente de amploare. Aceste date semnificative ne vor ajuta să consolidăm unitatea națională. Este important pentru întreaga noastră societate să ne unim și să trăim împreună, să ne consolidăm și să lucrăm pentru binele Patriei noastre comune. Sunt convins că anul 2020 va fi cu siguranță un an de schimbare spre bine pentru noi toți", a mai spus șeful statului.

