Examinarea viitorilor conducători auto, sub lupa premierului: Ce măsuri va întreprinde

CHIȘINĂU, 2 ian - Sputnik. Funcționarii din cadrul Agenției Servicii Publice și altor instituții care sunt responsabili de organizarea și desfășurarea examenelor de șoferie vor fi convocați pe 3 ianuarie într-o ședință, la solicitarea premierului Ion Chicu.

”Am în privat mai multe adresări din partea absolvenților școlilor auto, care nu pot susține examenul la proba practică pentru permisul de conducere nici din a N-a oara”, a scris premierul pe Facebook.

Șeful Guvernului a precizat că cei care doresc să susțină examenul la șoferie sunt constrânși de situație să ofere mită pentru a primi documentul care să le permită conducerea automobilelor.

”Se invoca subiectivismul examinatorilor, care pierd "prefixul", imediat ce examinantul "înțelege corect unde greșește". Adică, dă mită. Vineri, 3 ianuarie voi convoca responsabilii de la ASP și alte instituții "examinatoare" sa discut obiectiv cu ei despre acest aspect”, a mai scris premierul.

Ion Chicu a îndemnat toți absolvenții școlilor auto, care s-au ciocnit cu situații similare în procesul de obținere a permisului de conducere, să îl informeze printr-un mesaj privat pe Facebook.

Studenții întâmpină dificultăți și atunci când își doresc să se înscrie de urgență pentru susținerea examenului practic pentru a obține permisul de conducere. Pe site-ul agenției Servicii Publice nu este nicio zi disponibilă pentru programare. În spatele programărilor online la examenul practic la șoferie ar sta o adevărată afacere ilegală. Mai exact, este vorba despre un grup pe rețeaua de socializare Telegram. Cei care doresc să se programeze de urgență lasă un mesaj, iar administratorul îi oferă detaliile în privat.

Potrivit ”afaceriștilor”, programarea de urgență la examenul practic costă 500 de lei. Este suficient să le oferi datele personale, iar ei au grijă să te programeze în ziua în care îți dorești. Jurnaliștii Sputnik Moldova au discutat anterior și cu șeful Departamentul Înmatriculare a mijloacelor de transport și Calificare a Conducătorilor, Gheorghe Crețu, despre această situație.

”Eu am auzit despre acest grup pe Telegram și am anunțat Procuratura în luna iulie, când am descoperit acest fenomen. Noi suntem deschiși să colaborăm cu organele de drept pentru a elucida această situație”, a precizat pentru Sputnik Moldova șeful Departamentul Înmatriculare a mijloacelor de transport și Calificare a Conducătorilor, Gheorghe Crețu.

Crețu a precizat că nu cunoaște dacă în această schemă sunt implicați angajații instituție pe care o reprezintă. El a venit cu un îndemn către cei care apelează la această modalitate de programare. Există riscul ca cei care stau în spatele acestor fărădelegi să folosească datele personale ale oamenilor și în alte scopuri.