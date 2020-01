Schimbări în sistemul de învățământ din 1 septembrie 2020: Anunțul Ministerului Educației

CHIȘINĂU, 12 ian – Sputnik. Programa de studii pentru elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu specializare în domeniul tehnologiilor informaționale se va schimba din 1 septembrie 2020. Despre asta au

anunțat reprezentanții Ministerului Educației în cadrul unui seminar la care au participat specialiștii din domeniu.

„Având în vedere ritmul cu care se dezvoltă domeniul IT, se impune actualizarea permanentă a conținutului programelor de formare profesională în domeniul IT, dar mai cu seamă a metodelor și materialelor didactice utilizate în cadrul procesului de instruire. În acest sens ne propunem ca din 1 septembrie 2020 elevii din învățământul profesional tehnic din domeniul IT și nu numai să fie instruiți în baza unui suport didactic actualizat și relevant”, a declarat șeful Direcției învățământ profesional tehnic din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Silviu Gîncu.

Salariul mediu în sectorul IT este de 24 de mii de lei, iar pe lângă acești bani, angajații beneficiază și de diferite facilități.

Cele peste 700 de companii TIC naționale și multinaționale, care activează pe teritoriul Republicii Moldova încearcă să atragă angajați prin salarii competitive, program flexibil, zile suplimentare de vacanță și programe educaționale. Totuși, numărul specialiștilor este insuficient pentru proiectele aflate în derulare.