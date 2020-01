Ion Chicu: Câte un polițist în fiecare sat, care va ști ce gânduri are fiecare localnic

Ce pun la cale autoritățile de la Chișinău: Câte un polițist de sector în fiecare sat, care va ști ce gânduri are fiecare localnic.

CHIȘINĂU, 20 ian – Sputnik. După ședința de lucru tradițională din fiecare zi de luni, la care participă președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi și prim-ministrul Ion Chicu, ultimul a ieșit cu declarații în fața presei.

Chicu a spus că printre alte subiecte discutate, cei trei au abordat problema creșterii numărului de infracțiuni din ultima perioadă. Și drept soluție pentru această situație, s-a luat decizia de a restabili instituția polițistului de sector în fiecare localitate din țară.

"Pe parcursul săptămânii trecute, am făcut o analiză a situației și am cerut Ministerului de Interne și instituțiilor statului să elaboreze urgent un program de restabilire a institutului polițistului de sector. Din 209 încoace, acest institut a fost desființat în linii mari. Noi nu mai avem polițist care discută cu cetățenii, care discută cu tinerii, care, în mare parte, sunt acei care au rămas și fără părinți, care au plecat și ei au fost educați de bunei. Școala nu mai are rolul de educator pe care îl avea odată și acești tineri au rămas fără suportul și atenția societății. Rolul respectiv îl îndeplinea polițistul de sector", a declarat premierul Chicu.

El mai spus că reforma poliției efectuată în anii 2011-2012, pe care a numit-o faimoasă, a scos acest institut, l-a eliminat.

"Acum nimeni nu mai interacționează cu cetățenii, cetățenii nu mai știu unde să sune în caz de probleme. Iată noi i-am solicitat Ministerului de Interne ca în câteva săptămână să pregătească acest program. Noi vom restabili în fiecare localitate polițistul de sector, care va avea pașaportul fiecărui locuitor, va știe cu ce se ocupă fiecare localnic, ce gânduri are, mai ales, tinerii", a spus ministrul.

El a spus că pentru realizarea acestui proiect sunt necesare mijloace financiare importante, vor trebuie angajați un număr important de polițiști de sector, dat fiind că astăzi "avem un polițist la patru sate".