Lili Lozan, despre salariul din televiziune: Mi-aș dori să am câteva mii de euro - Video

CHIȘINĂU, 8 feb - Sputnik. Prezentatoarea TV Lili Lozan a vorbit pentru prima dată despre salariul pe care îl ridică de la postul de televiziune la care muncește. Aceasta a dezvăluit în cadrul emisiunii Offline cu Doina Chiorescu că și-ar dori un salariu de câteva mii de euro, da din păcate remunerarea pentru munca pe care o depune este mai mică.

”Chiar dacă oameni cred că acolo unde lucrez eu salariile sunt foarte mari. Greșit, fraților, greșit. Mi-aș dori, m-am bucura dacă vreo prezentatoare de la noi din Moldova are câteva mi de euro salariu. În alte țări se plătesc zeci de mii și chiar milioane. Dar, nu, salariul meu nu se ridică la așa sumă”, spune Lili Lozan.

În cadrul aceluiași interviu, Lili Lozan a vorbit și despre soțul ei. A precizat că evită să publice fotografii cu el pentru că lui nu-i place să se afișeze pe rețelele de socializare. Mai mult, prezentatoarea TV a precizat că la un moment dat fanii ei o întrebau dacă nu a divorțat.

”Lui nu-i plac postările, stories-urile mele. E mai modest, discret și nu-i place să afișeze. Când pun o poză cu el, mă mustră. Apropo, a fost o perioadă în care nu am postat poze cu el vreo jumătate de an și lumea îmi scria: ați divorțat? Și atunci am făcut o poză, pentru că așa-i pe Instagram, trebuie să-ți postezi fericirea”, spune Lili Lozan.

Cea mai mare curiozitatea a fanilor ei este legată de maternitate. De multe ori este întrebată când o să devină mamă, întrebare care o destabilizează emoțional.

”În ultima vreme, sunt femei care îmi scriu pe Instagram și mă întreabă – cum, tu ai așa o vârstă și încă nu ești mamă? Femeile în țara asta au o problemă foarte mare cu maternitatea mea și cu această împlinire, dar evit așa mesaje pentru că un pic mă destabilizează emoțional. Mai răspund câteodată și le spun să se oprească, pentru că nu e frumos.”, a precizat Lili Lozan.

Prezentatoarea TV Lili Lozan s-a căsătorit acum 5 ani cu Adrian Dașchevici, după o relație de 3 ani.