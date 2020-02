Ce i-a urat Mitropolitului Vladimir președintelui Igor Dodon de ziua lui

CHIȘINĂU, 18 feb - Sputnik. Președintele țării Igor Dodon își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu acest prilej, Mitropolitul Vladimir i-a adresat un mesaj de felicitare, urându-i succes în munca sa pentru binele țării.

”Aniversarea zilei de naștere a Excelenței Voastre este pentru noi un prilej de a Vă adresa caldele noastre urări de sănătate, bucurie, forţe spirituale şi fizice, har divin, ajutor de la Dumnezeu și succese în activitatea pentru binele țării pe care o conduceți. Rugăm pe Mântuitorul Hristos, Păstorul cel Bun, să Vă dăruiască mult ajutor în toată lucrarea cea folositoare spre binele Bisericii noastre și al poporului”, i-a urat întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Tot astăzi, Dodon a fost felicitat de președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, oficialul apreciind contribuția lui Igor Dodon în dezvoltarea cooperării moldo-belaruse.

Președintele țării Igor Dodon a împlinit vârsta de 45 de ani.

De ziua sa, șeful statului a decis să meargă în vizită la familia lui Valeriu și Natalia Barbuța din Ialoveni, care suferă de grave probleme de sănătate și se deplasează doar cu ajutorul cărucioarelor.

”Căruciorul electric pe care îl are Valeriu este foarte uzat, din care motiv am decis ca din partea Fundației „Din Suflet”, să îi oferim un cărucior nou pentru a se putea deplasa nu doar prin casă, dar și prin curte sau chiar distanțe mai mari. De asemenea, am oferit familiei produse alimentare, produse igienice, scutece, ș.a.”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.