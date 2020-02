Șoferii de microbuze amenință cu proteste: Doresc majorarea tarifelor - iată cu cât

CHIȘINĂU, 20 feb - Sputnik. Șoferii de microbuze din Chișinău cer tarife mai mari pentru călătorie. Aceștia consideră că trei lei este un tarif foarte mic, întrucât cheltuielile pentru întreținerea mijlocului de transport sunt foarte mari, astfel că bani pentru trai aproape că nu le ajung. În cadrul unei conferințe de presă, șoferii au declarat că și-ar dori ca autoritățile să analizeze posibilitatea majorării tarifului la călătorie, până la șase lei. În cazul în care autoritățile municipale nu vor lua nicio măsură, activitatea microbuzelor de linie din Chișinău va fi sistată în semn de protest.

”Lucrurile care se întâmplă în ramura transportului de pasageri municipal sunt grave și ar putea lua o întorsătură neașteptată, iar asta ar putea lovi în călător”. A declarat Oleg Alexa.

Transportatorii spun că au trimis mai multe demersuri la primărie, dar deocamdată nu au primit niciun răspuns foarte clar în ceea ce privește tarifele la călătoriile cu microbuzul.

”Noi am depus două demersuri prin care am solicitat ajustarea tarifului la transportul de călătorie municipal. La primul demers, primăria spunea că nu a văzut demersul, dar direcția de transport ne-a spus că poate purcede la examinarea demersului doar după ce vom prezenta niște calcule. Noi am depus al doilea demers la care am anexat și calculele noastre amănunțite, detaliate, raportate la o unitate de transport lunar, zilnic, anual. Avem iarăși acea reacție de tăcere de parcă nimic nu se întâmplă chiar dacă lucrurile necesită să fie examinate minuțios”, a precizat Oleg Alexa.

La conferința de presă, șoferii de microbuz s-au plâns și de faptul că locuitorii Capitalei ar avea un comportament neadecvat în transportul public.

”Suntem înjosiți în fața tuturor călătorilor vin cu ”aere”. Toți spun că ești obligat să te oprești unde vor ei. Mulți nu știu unde să aștepte transportul. Stau în intersecții”, a declarat un șofer de microbuz.

De asemenea, o problemă este și că șoferii microbuzelor sunt, în mare part, oameni bătrâni, întrucât cei tineri nu vor să lucreze cu așa salariu.

”Astăzi este criză de șoferi, de medici, de profesori și în multe alte ramuri. Noi astăzi avem șoferi angajați care au peste 70 de ani, din cauza acestui tarif de 3 lei ”, a precizat un șofer de microbuz.

Consiliul municipal Chișinău a aprobat pentru anul acesta 448 de milioane de lei subvenții pentru parcul urban de autobuze și regia transport electric.

Anterior, autoritățile au majorat tariful pentru călătoriile interurban, dar cu anumite condiții. Ministerul Economiei a explicat ce cerințe vor trebui să le îndeplinească operatorii de transport pentru a activa în condițiile noilor tarife.

Din 1 februarie și până în data de 1 octombrie 2020, în baza unui orar eșalonat, toate unitățile de transport trebuie să urmeze o evaluare pentru a stabili în ce categorie de confort se încadrează. Procedură va fi efectuată la stațiile de inspecție tehnică autorizate. Unitățile de transport care nu se vor încadra în nicio categorie de confort vor fi excluse de la deservirea curselor regulate.