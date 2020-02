Primarul Chișinăului a făcut bilanțul: Ce a realizat Ion Ceban în 100 de zile de mandat

CHIȘINĂU, 21 feb - Sputnik. La începutul discursului său edilul-șef a remarcat că la Primăria Chișinău nu este loc pentru politică, ci doar pentru implementarea politicilor în folosul locuitorilor capitalei noastre.

”Prea mult a durat haosul, care a fost în Chișinău, iar ceea ce am găsit, acum 100 de zile, nici pe departe nu puteam spune că am avut o capitală a Republicii Moldova, dar o localitate mare cu conducători corupți, care își făceau propriile interese. Am găsit o instituție care nu era transparentă și deschisă pentru oamenii săi. Cu turnichet la intrare și cu acțiuni birocratice. Dar, am găsit și o echipă de oameni de treabă, muncitori, care doresc să schimbe lucrurile spre bine”, a menționat Ion Ceban.

Primarul susține că, împreună cu echipa sa, a început să găsească soluție pentru problemele acumulate de-a lungul anilor în municipiu și anume. Ceban a remarcat că a început să înlăture obiectivele amplasate ilegal. Din cele 5 sectoare au fost evacuate 262 de gherete, 173 de fundații rămase după evacuarea gheretelor, 567 de panouri publicitare, 29 de garaje, 99 de garduri, două debarale și 12 rulote.

”Toate aceste obiective erau amplasate contrar legii, iar mai multe terenuri ale municipalității erau acaparate de către unii cetățeni. Nimeni până acum, or nu au avut curajul să înlăture aceste ilegalități, or bănuim că aveau interese”, a declarat Ion Ceban.

El a mai precizat că până în prezent au fost oprite 14 construcții ilegale. În context, Primăria Chișinău a înaintat Legislativului un pachet de amendamente în domeniul construcțiilor, care vine să sporească capacitatea autorităților de a controla procesul de construcție. Documentul a fost votat în două lecturi.

Mai mult, a fost revizuită modalitatea de eliberare a autorizațiilor de construire pentru asigurarea respectării documentației de urbanism.

”Primăria de azi, nu își propune să împiedice dezvoltarea bussinesului în construcții. Noi vrem ca orașul să se dezvolte, dar nici o semnătură nu va mai fi pusă pe documente neconforme și nu se vor elibera certificate de urbanism, contrar legii și normelor prevăzute”, a declarat primarul.

Ceban a menționat că a implicat toți pretorii în acțiuni de salubrizare a orașului, realizând și campanii de informare a cetățenilor cu privire la menținerea curățeniei. În acest sens, au fost amplasate afișe cu apeluri pentru cetățeni să păstreze ordinea.

Ion Ceban a subliniat că din 2012 Primăria Chișinău a contractat și garantat peste 120 de milioane de euro, iar până în prezent nu au fost debursați peste 60 de milioane de euro.

”Pentru că banii nu au fost valorificați corect și în timp, Administrația Publică Locală achită anual 0,6% pentru această sumă. Astăzi, Primăria a revitalizat discuțiile cu toți creditorii și executorii proiectelor, pentru a putea valorifica acești bani într-un termen cât mai scurt”, a subliniat primarul.

Ceban a mai spus că municipalitatea a luat sub control situația de la stația de epurare a apelor uzate și a dus întreaga conducere S.A. „Apă-Canal” pe șantier, pentru a ține sub control procesul de lucru și a progresa în efectuarea lucrărilor de construcție a noii stații, care urma să fie finalizată încă în luna iunie a anului curent. În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de 27%. Până la 1 martie, în urma consultărilor cu experții străini, S.A. „Apă-Canal”, va veni cu un plan de acțiuni, pentru lichidarea mirosurilor neplăcute și evitarea agravării situației.

Primarul a remarcat că a dispus verificarea proiectelor cu privire la repararea străzilor 31 august 1989 și Ion Creangă, unde a depistat încălcări grave.

”Lucrările de reparație a străzii Ion Creangă au fost efectuate fără a se lua în calcul și a se schimba rețelele subterane, apeduct și canalizare, uzura lor fiind de peste 90 la suta, acest proiect trebuia finalizat în luna mai 2019. Astfel, din cauza managementului defectuos de până acum, în prezent S.A. „Apă-Canal” trebuie să aloce 11 milioane de lei din buget, pentru a fi schimbate rețelele subterane și doar după să revenim cu reparații”, a remarcat Ceban.

Edilul-șef a vorbit și despre pasajele subterane din Chișinău. ”De la 1 ianuarie 2020, datoriile către municipalitate ale agenților economici, care arendează locuri comerciale, erau în sumă de 16 milioane 500 mii lei.

Toți agenții economici, care au contracte cu Primăria, nu au activitate comercială în aceste subterane, dar le dau în subarendă la alți agenți economici la preț de 20 de ori mai mare. Am inițiat procedura de reziliere a contractelor cu agenții economici, care au făcut pavilioane comerciale în stațiile de așteptare a transportului public”, a declarat Ceban. Primarul a bifat și alte realizări. Iată o bună parte dintre ele:

A fost prelungit contractul cu comuna Țânțăreni, cu privire la evacuarea deșeurilor solide

A fost deschis un nou complex destinat adăpostirii câinilor maidanezi din Capitală, unde au fost amenajate voliere cu suprafața de 800 m²

S-a intervenit cu asfalt rece pe 200 de străzi

Au fost identificate surse financiare pentru procurarea a 40 de troleibuze noi și pentru amenajarea parcajelor în zona centru

A fost relansată linia de troleibuz nr. 16 cu extensie pe unele străzi pe care nu se circula anterior

A fost inițiată elaborarea proiectului de amenajare a unui parc în zona adiacentă Circului

Au început lucrările de reabilitare a scuarului din strada Bucuriei din sectorul Buiucani

Au fost finalizate lucrările de amenajare a scuarului Mezon de pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani

A fost demarat procesul de organizare a benzilor dedicate pentru transportul public pe principalele străzi din oraș - Pușkin, Bodoni și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt

A fost elaborat planul de reparație și modernizare a infrastructurii pietonale din oraș.

A fost evaluată starea tehnică a trecerilor subterane, pentru a începe procesul de reparație

Au fost identificate o serie de locații pentru construcția parcărilor multietajate.

A fost lansată platforma „eu.chisinau.md”, astfel încât cetățenii să poată esiza autorităţile locale despre două probleme – salubrizarea şi iluminatul public.

A fost semnat memorandumul de înțelegere între Primăria municipiului Chișinău și Asociația Națională a companiilor din domeniul TIC, privind dezvoltarea sistemului de digitalizare a serviciilor publice și dezvoltarea soluțiilor de Smart City.

A fost elaborat planul de acțiuni pentru implementarea proiectului cu privire la taxarea electronică în transportul public.

A fost semnat Acordul de colaborare între Camera de Comerț și Industrie și Primăria Chișinău.

A fost lansat procesul de elaborare a conceptului de reorganizare a Pieței Centrale, care va trebui să asigure reguli clare de efectuare a comerțului în piață.

A fost aprobat Acordul de colaborare, adițional la Protocolul de Înfrățire, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București pe 4 noiembrie 1999. Acordul prevede continuarea implementării proiectelor bilaterale, aflate în desfășurare, precum și perspectivele de fortificare a relațiilor Chișinău - București, pe segmente de interes comun.

Ion Ceban a remarcat că Primăria Chișinău colaborează intens cu toate instituțiile statului - cu Președinția, Parlamentul și Guvernul.