Ansamblul ”Joc”, așa cum nu l-ai mai văzut: Momente inedite ”din culise” - Foto/Video

CHIȘINĂU, 29 feb – Sputnik. Emoție, efort, dedicație și mult talent. Asta am văzut în cele câteva ore petrecute în sala de repetiții a Baletului Național „Joc”. Peste 80 de artiști sunt gata să demonstreze cele mai cunoscute și îndrăgite spectacole care au marcat istoria ansamblului, în cadrul turneului național aniversar prilejuit de împlinirea celor 75 de ani de activitate. Astăzi a avut loc repetiția generală.

Astăzi am simțit și trăit până în măduva oaselor acea vorbă din popor: „Unde joacă moldovenii, acolo pământul geme”. În sala de repetiții, dansul se vede, se simte, se aude, se traiește.

Repetiții Ansamblul de Dansuri Populare "Joc" © Sputnik / Rodica Gherciu

Cum spuneam într-un reportaj anterior, turneul va începe în prima zi a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, la Bălți.

„Vrem să începem primăvara la Bălți. Am ales această urbă pentru că este a doua cea mai mare din Republica Moldova. Acolo ne așteaptă un public deosebit. Al treilea an consecutiv începem primăvara în capitala de nord a țării și continuăm la Tirapol, acolo de unde își are începutul ansamblul”, ne povestește directorul general al ansamblului „Joc”, Aliona Baroncea-Strâmbeanu.

Renumit, remarcabil, dar mai ales unic, „Joc”-ul este mereu tânăr și oricine activează în cadrul acestui colectiv rămâne mereu tânăr. Aici nu există diferențe de vârstă. Aceste energii debordante se transmit.

„Cea mai mare parte a timpului ne-o petrecem aici. Credeam că a fi parte a acestui colectiv este simplu, dar de fapt asta presupune o mare responsabilitate. Noi suntem datori să redăm cu exactitate acea moștenire lăsată de marele maestru Vladimir Curbet”, povestește una dintre dansatoare în cele câteva clipe de răgaz.

Aici nu se trișează, aici nu se face lucrul pe jumătate.

„Nu avem dreptul moral să nu ne implicăm cu suflet, emoție, efort, energie, și zâmbet. La „Joc” este transpirație, dedicație, mult talent”, ne spune un dansator.

Spectacolele celui mai de succes ansamblu de dansuri populare din țară trebui văzute și promovate. Așadar, cu ocazia celor 75 de ani de activitate, pe 1 martie îi putem vedea pe scena teatrului bălțean cu un program de excepție care include spectacole care, cum spuneam, au marcat istoria ansamblului „Joc”, cum ar fi, „Moldoveneasca”, „Mărunțica”, „Carpații”, „Bucovina”, „Dans de Codru”, „Bulgărescul” și în final „Nunta” – ca o încununare a unei mari creații, dar și un nou început. „Joc” este Moldova, este identitatea noastră națională.