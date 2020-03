Guvernul a aprobat măsuri dure: Ce riscă persoanele care încalcă regimul de carantină

CHIȘINĂU, 11 mart - Sputnik. Guvernul a aprobat astăzi mai multe modificări la Codul Penal al Republicii Moldova, astfel încât cei care încalcă regimul de carantină să fie pedepsiți mai aspru.

Amenzile pentru persoanele care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a bolilor epidemice au fost majorate - de la cel mult 37.500 de lei cât a fost până în prezent, la 50 de mii de lei.

În plus, termenul de detenție pentru astfel de încălcări a fost majorat de la 1 an la 3 ani de închisoare. Dacă nerespectarea acestor măsuri va provoca vătămarea sau chiar decesul altor persoane, persoanele vinovate vor sta 7 ani în închisoare și nu 5, cât a fost până acum.

Au fost operate modificări și la Codul Contravențional. Astfel, ignorarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de până la 25 de mii de lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice penalitățile se vor ridica la 75 de mii de lei.

Ce vor păți cei care indică date greșite în fișele epidemiologice

Potrivit modificărilor aprobate astăzi de Guvern, prezentarea intenționată falsă sau incompletă a datelor ori refuzul de a prezenta datele necesare completării fișei epidemiologice se sancționează cu amenzi de până la 25 de mii de lei.

”În loc să respecte regulile de carantină, multe persoane ies în public și supun pericolului alte persoane”, a menționat ministrul Justiției Fadei Nagacevschi.

În plus, Comisiei pentru Situației Excepționale i-au fost atribuite drepturi de a anula evenimentele publice, dacă acestea pun în pericol sănătatea publică.

”Această epidemie a atins deja peste 100 de țări. Trebuie să fi cu toții responsabili, disciplinați și nu să ignorăm cerințele autoritățile. Responsabilitate administrativă și penală pentru încălcarea regimului de carantină. Am fost nevoiți să adoptăm decizii mai puțin plăcute. Știm că asta provoacă unele dificultăți, dar situația este una excepțională. Am fost nevoiți să sistăm traficul aerian din Italia pentru a diminua riscul contaminării. Am încercat să o amânăm pe cât a fost posibil. Hotarele terestre sunt însă deschise. Cei care s-au pornit deja, vor ajunge acasă”, a declarat prim-ministrul Ion Chicu.

Proiectul va fi remis Parlamentului, care ar urma să-l adopte în regim de urgență ca să intre cât mai curând în vigoare.

Până în prezent, în Moldova au fost confirmate trei cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19.