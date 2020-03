Șase moldoveni au fost infectați cu COVID-19, după ce au mers într-o excursie în Ucraina

CHIȘINĂU, 21 mart - Sputnik. Viorica Dumbrăveanu a declarat că, în plină alertă de coronavirus, două autocare cu 35 de persoane s-au deplasat în Ucraina într-o excursie, pentru a vizita un lăcaș de cult. La șase dintre aceste persoane s-a confirmat prezența COVID-19 în organism.

Nu a informat medicii că a intrat în contact cu persoane revenite din zone de risc

Grav este că unele persoane care au intrat în contact cu participanții la excursie nu au informat autoritățile despre acest lucru. Așa a procedat și o femeie internată împreună cu copilul său în secția de reanimare a unui spital. Medicii au aflat despre asta după ce au studiat anchetele epidemiologice ale persoanelor care au fost în Ucraina.

”Atunci când am avut ieri încă 4 cazuri confirmate, am inițiat procesul de anchetă epidemiologică pentru a determina care sunt persoanele care au intrat în contact și am depistat o mamă cu un copilaș mic, internată într-o instituție medico-sanitară pentru copii, care era deja de câteva zile în secția de reanimare și nu a informat personalul medical despre faptul că a fost în contact cu o persoană care a revenit dintr-o țară în care sunt înregistrate cazuri de COVID-19. Abia după ce am identificat că și soțul ei și cel de-al doilea copil sunt în cadrul unei instituții medicale și că au fost în contact cu persoane în cazul cărora s-a confirmat diagnosticul de COVID-19, după ce s-a discutat repetat, ea a recunoscut acest fapt și aseară, târziu, am realizat transportarea copilașului împreună cu mama într-o instituție specializată pentru copii care sunt suspecți sau infectați cu COVID-19”, a declarat Viorica Dumbrăveanu.

Ministrul Sănătății le-a solicitat respectuos tuturor persoanelor să livreze informații complete și veridice. ”De aceasta depinde nu doar sănătatea Dumneavoastră și a celor apropiați. De aceasta depinde în general situația din Republica Moldova. Eu chem la responsabilitate”, a reiterat Viorica Dumbrăveanu.

Tot dimineață, Viorica Dumbrăveanu a declarat că o persoană din Sângerei testată pozitiv cu coronavirus și-a sărbătorit înainte de asta aniversarea cu 27 de invitați.

”Cu regret, toate apelurile făcute rămân fără răspuns de responsabilitate din partea populației. Chiar dacă în Republica Moldova primul caz de COVID-19 a fost înregistrat pe data de 7 martie, aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cerc de 27 de persoane și acum identificăm aceste persoane, aplicăm regimul de autoizolare și îi monitorizăm”, a declarat ministrul Sănătății.

Până în prezent, în Moldova au fost confirmate 66 de cazuri de infectare - 31 sunt de import, iar 35 - de transmitere locală. Acum câteva zile a fost înregistrat și primul deces din cauza coronavirusului. A murit o pacientă în vârstă de 61 de ani din raionul Hâncești, care a revenit recent din Italia.