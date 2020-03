Cum să lucrezi eficient de acasă și să nu cazi în depresie

CHIȘINĂU, 24 mart – Sputnik. Angajații cu muncă de birou care acum sunt nevoiți să lucreze de acasă, din cauza riscurilor de răspândire a COVID-19, se adaptează cum pot la noul stil de viață și activitate.

Angajatorii au nevoie de un randament înalt și în condițiile actuale, munca în echipă și interactivitatea între colegi trebuie menținută la nivelul anterior, așa că oamenii discută pe chat-urile comune. Unii apelează și la sesiuni video atunci când discută cu colegii – este o comunicare mai aproape de realitate, iar oamenilor chiar li s-a făcut dor, între timp, unora de alții.

„Ne pregătim ca pentru o zi de muncă obișnuită”

Dumitru, angajat al unei companii din domeniul IT, cu care a stat de vorbă reporterul Sputnik, spune că secretul unei munci reușite la distanță este să-ți păstrezi obiceiurile pe care le aveai atunci când mergeai la birou în fiecare dimineață.

„Chiar dacă lucrăm de acasă, aceasta nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm prea mult – este nevoie să ne menținem disciplina de lucru. Nu ar trebui să ne trezim dimineața și nu ne așezăm ciufuliți în fața computerului și așa să ne treacă toată ziua. Noi așa am convenit cu colegii: ne trezim, ne aducem în ordine aspectul exterior, ne îmbrăcăm ca pentru o zi de muncă obișnuită. Fără aceste detalii, riscăm să cădem în apatie sau în depresie. Trebuie să ne menținem spiritul viu și dispoziția gata de acțiune”, a povestit Dumitru.

Circulă și glume pe această temă în mediul IT-iștilor. „O glumă amuzantă este că trebuie să începi dimineața ținându-te câteva minute de bara din baie și imaginându-ți că te ții de bara din troleu, în drum către lucru”, a povestit Dumitru.

Bărbatul, de aproape 30 de ani, este tatăl a doi copii de vârstă școlară și, respectiv preșcolară. Soția lui de asemenea are o muncă de birou, iar acum lucrează de acasă.

Familia și-a comandat produse alimentare, inclusiv fructe și legume, cu livrare la domiciliu. În cea mai mare parte a zilei, toți stau în apartamentul lor de bloc. Totuși, zilnic se plimbă prin curte, pentru a respira aer curat, iar zilele trecute au făcut o escapadă, cu mașina proprie, într-o pădure din preajma Chișinăului.

Familia face sport, cel puțin niște seturi simple de exerciții fizice, evită contactele cu alte persoane, inclusiv cu rudele, iar în timpul plimbărilor prin curtea blocului respectă „distanța socială de un metru”.

Reamintim, în context, că din 25 martie vor fi interzise plimbările prin parcurile publice din Chișinău și prin alte locuri de agrement.

„De 10 zile stau cu fetița în casă. Soțul face cumpărături”

Ana este specialist în domeniul comunicării și relațiilor cu publicul în cadrul unei importante asociații profesionale de nivel național.

„De zece zile stau cu fetița în casă. În această perioadă, am ieșit o singură dată din casă. Nu e o noutate pentru mine să lucrez de acasă, făceam acest lucru și mai înainte, dar acum s-au adăugat temele pe care trebuie să le facă Gabriela, mâncăm doar acasă și acest lucru presupune un efort în plus”, ne-a povestit Ana.

Soțul Anei este angajat la stat și este nevoit să meargă zilnic la serviciu, cu transportul public. A încercat câteva zile să apeleze la serviciile de taxi, dar și-a dat seama că salariul său ar acoperi doar cheltuielile pe transport.

„Și deși i-am spus că acum nu e cazul să facem economii de bani, se trezește mai dimineață pentru a ajunge la serviciu, pentru ca în autobuz să fie cât mai puțini oameni. La întoarcere, tot cu transportul public, își pune masca medicinală - deja sunt mai mulți călători. În plus, trebuie să facă periodic cumpărături”, a spus interlocutoarea.

Ana a constatat că măștile și mănușile medicinale „sunt în continuare un lux”.

„Tatăl meu vine astăzi la Chișinău. Pentru a-l proteja, am stabilit că ne vom vedea afară, păstrând distanța, am informat fetița că nu are voie să-l cuprindă și nici să-l sărute. Ce zile am ajuns! Sper să ne protejeze Dumnezeu, pentru că în sistemul nostru medical nu prea am încredere.. Tot respectul pentru medicii care fac ce pot să ne ajute! Stăm acasă, citim mai puțină informație negativă și încercăm să valorificăm acest timp alături de familie”, a mai mărturisit Ana.

În opinia ei, „partea bună a acestei pandemii este că petrecem mai mult timp cu familia”.

„Ziua, de obicei, ascult cu fetița câte o poveste pe care o transmite un post de radio. Seara, înainte de culcare, vrea să afle cât mai multe despre ea de acum câțiva ani, despre cum l-am cunoscut pe tatăl ei, cum mi-am ales profesia, cum a fost la facultate și multe alte întrebări. Abia acum îmi dau seama cât de puține cunoaște copilul meu despre mine, cât de puțin timp am avut să stăm împreună și să povestim. Am impresia că aceste întrebări sunt legate de îngrijorările pe care le are și ea legate de ceea ce se întâmplă acum în lume, dar despre care nu vorbește”, a spus Ana.

Mai menționăm că, în această perioadă, moldovenii sunt cu gândul la Sărbătorile de Paști care se apropie.

Mulți oameni respectă postul și, în paralel, ca în fiecare primăvară, se preocupă și de curățenia din locuințe. Pe 12 aprilie vom sărbători Floriile, iar pe 19 aprilie – Învierea Domnului Iisus Hristos (Paștile), o sărbătoare pentru care moldovenii se pregătesc cu mare drag, indiferent de situație.