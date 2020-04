Date de la frontieră: Iată câți moldoveni au revenit acasă timp de 24 de ore

CHIȘINĂU, 2 apr – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontieră, timp de 24 de ore, granițele țării noastre au fost traversate de către 3.075 de persoane, dintre care 2.145 de treceri au fost înregistrate pe sensul de intrare în Republica Moldova.

Cei mai mulți oameni au traversat frontiera moldo-română- 1.259, iar la posturile de la hotarul cu Ucraina s-au înregistrat 484 de persoane. 47 de cetățeni moldoveni au venit în țară prin punctul de trecere Otaci, după ce au fost repatriați din Federația Rusă.

În plus, 402 cetățeni au venit în Moldova cu ajutorul curselor charter din Franța. Doi pasageri au prezentat stare febrilă și imediat a fost anunțat Serviciul de Urgență112. Ambii au fost transportați la spital.

Forțele de ordine au depistat că un conductor auto a încălcat regimul zonei de frontieră, iar altul a comis abateri privind folosirea vinietelor.

În același timp, oamenii continua să apeleze ofițerii de la Linia Verde a Poliției de Frontieră. În total, s-au înregistrat 133 de apeluri.

Cetățenii întreabă cum se circulă la frontierele de stat, care sunt condițiile pentru traversare și riscurile la care se expun în contextul măsurilor aplicate privind diminuarea răspândirii COVID-19.