Folosirea dezinfectantului provoacă iritații ale pielii: Iată ce recomandă medicii

CHIȘINĂU, 6 apr - Sputnik. De la începutul epidemiei de coronavirus, moldovenii au fost îndemnați de autorități să se spele bine pe mâini cu apă și săpun și să folosească dezinfectant.

Totuși, după aproape o luna de curățat temeinic, pielea este vizibil afectată. În unele cazuri, oamenii s-au pomenit cu pielea mâinilor iritată și au fost nevoiți să se adreseze la medic.

Un bărbat din Capitală, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a povestit pentru Sputnik Moldova prin ce experiență neplăcută a trecut recent.

© Photo : Cătălina Cernei Folosirea în exces a dezinfectantului provoacă iritații ale pielii

''Sunt un angajat la stat și folosesc dezinfectant de câteva ori pe zi la birou. Așa m-am pomenit cu o iritație puternică pe mâini. Inițial, pielea era foarte uscată, după care a continuat să se înroșească. Am fost nevoit să cer consultația unui medic pentru a scăpa de aceste dureri’’, a spus bărbatul.

Medicii dermatologi susțin că dezinfectantul care are grad mai mare de alcool afectează mâinile mai repede. Totuși, în această perioadă, pielea are de suferit și din cauza fapului că oamenii duc lipsă de vitamine, după perioada rece a anului. Medicul dermatolog Ana Hachi are câteva recomandări pentru persoanele care folosesc zilnic dezinfectant.

’’Primăvara corpul uman este deshidrat. Iată de ce le recomand tuturor oamenilor să bea minim 2 litri de apă pe zi. Cei care au iritații din cauza dezinfectantului ar fi bine să țină mâinile în apă caldă, după care să aplice o cremă hidratantă și apoi să le țină 2-3 ore în mănuși. Asta îi va ajuta să restabilească pielea. La fel, crema de mâini grasă nu ar trebui să lipsească în această perioadă din geantă fiecărui om’’, a recomandat medicul Ana Hachi.

Medicul dermaolog mai spune că primăvara se acutizează multe boli de piele, cum ar fi dermatita atopică sau eczemele. Doctorul Ana Hachi a menționat că numărul celor care vor avea probleme cu pielea ar putea să crească pentru că, de ce mai multe ori, astfel de boli apar din cauza stresului, iar acum tocmai prin astfel de situații trec majoritatea cetățenilor.

Și farmaciștii confirmă că a crescut numărul persoanelor care cumpără produse pentru hidratarea pielii. Alina Visan susține că oamenii nu au nevoie de rețeta medicului pentru a putea procura o cremă specială împotriva iritațiilor provocate de dezinfectant.

’’Într-adevăr, numărul celor care cumpără produse pentru hidratarea pielii a crescut, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților. Le recomandăm creme emoliente, bogate în lipide, cum ar fi cele vegetale: de avocado sau pe bază de ulei de măsline. La fel, crema trebuie să conțină pantenol și anume uree de 5%, deoarece de 10% exfoliază foarte tare pielea. Eficiente sunt și produsele pe bază de glicerină’’, a spus farmacista Alina Visan.

© Photo : Alina Visan - arhivă personală Farmacista Alina Visan

Potrivit datelor oficiale, în țară sunt 965 de cazuri confirmate de coronavirus. 19 persoane au decedat din cauza COVID-19.