Furtună: ”Trebuie să ne pregătim de un scenariu sumbru - 30 de mii de cazuri de COVID-19”

CHIȘINĂU, 7 apr. – Sputnik. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus că în ferbruarie specialiștii din sănătate au făcut un calcul care le-a arătat că, la începutul lunii aprilie, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 va fi de 903.

Totuși, acum, cifra este mai mare cu 62 de cazuri. Șeful ANSP a declarat, în cadrul unei, că această creștere a numărului de bolnavi a fost provocată de cetățenii iresponsbaili care au ascuns de autorități și medici că au fost în contact cu persoanele revenite de peste hotare sau nu au respectat regimul de carantină.

''Am avut moldovenismul nostru. Când am avut extinderea cazurilor, am mers în excursii la Poceaev, dacă rămâneam acasă erau minus 60 de cazuri'' , a spus șeful ANSP.

În același timp, Nicolae Furtună susține că autoritățile se pregătesc la un scenariu sumbru: 30 de mii de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 până la sfârșitul lunii mai.

”Trebuie să ne pregătim de un scenariu sumbru - 30 de mii de cazuri de COVID-19”, a declarat el la postul de televiziune citat.

Șeful ANSP spune că ar vrea foarte mult ca aceste preziceri să nu se adeverească, însă totul depinde de modul în care cetățenii vor respecta recomandările.

''Toate pronosticurile noastre se duc de râpă dacă populația nu este receptivă și continuă mai departe să facă după propria voință. Trebuie să renunțăm în acest an la tradițiile de Paști și Blajini. La fel, am putea interzice deplasările dintr-o localitate în alta de aceste sărbători. Noi trebuie să ne pregătim de acest scenariu sumbru, dar foarte mult aș vrea să pot zice după asta că cetățenii au fost organizați și noi am greșit la estimări'' a mai spus șeful ANSP. © Photo : Guvernul Republicii Moldova Dumbrăveanu: Încă două persoane au murit de COVID-19

Totodată, Nicolae Furtună a anunțat că vor fi activizate încă patru laboratoare pentru diagnosticarea COVID-19. Pe lângă cel al ANSP și laboratorul de la Bălți, urmează să funcționeze și Centrul Diagnostic Consultativ, ulterior va fi inclus și Spitalul Clinic pentru Boli Comunicabile, iar în final vor fi implicate spitalele din Cahul și Tiraspol.

În prezent, în regiunea transnistreană sunt confirmate 54 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. În total, în țară sunt 965 de cazuri de coronavirus, dintre acestea 77 de pacienți sunt în stare gravă, iar 335 în stare de gravitate medie. Până acum, 40 de persoane s-au tratat, iar 21 au decedat.