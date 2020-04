Ajutorul umanitar donat de China a ajuns în Moldova - Iată ce ne-au dat chinezii

CHIȘINĂU, 10 apr. – Sputnik. Un lot de asistență umanitară în volum de circa trei tone, oferit de Guvernul Republicii Populare Chineze pentru Republicii Moldova a ajuns la Chișinău. Ajutorul umanitar include măști, costume medicale de protecție, termometre cu infraroșu, ecrane, ochelari medicali, mănuși chirurgicale, butoșei (bahile) și alte echipamente de protecție personală.

''Au ajuns lucruri necesare și esențiale pentru lupta cu COVID-19. Pe parcursul pandemiei, Republica Moldova a fost ajutată de mai multe ori de către poporul chinez și ne exprimăm gratitudinea și sincere mulțumiri'', a declarat ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu.

''COVID-19 se răspândește în întreaga lume foarte repede, noi China suntem partenri cu Moldova, mereu ne susținem. Deși China are acum probleme, oricum suntem gata să facem tot posibilul să ajuăm prietenii noștri moldoveni în lupta cu COVID-19. Cornavirusul nu are granițe și este dușamnul tuturor oamenilor. De asta trebuie să ne unim forțele și să câștigăm coronavirusul. Cred că sub conducerea domnului Igor Dodon, Republica Moldova va reuși să scape de COVID-19'', a spus ambasadorul Chinei în Moldova, Zhang Yinghong.

La rândul său, președintele Igor Dodon a anunțat că i-a transmist o scrisoare de mulțumire președintelui Republicii Populare Chineze pentru această donație.

''Este al doilea suport, primul a fost lotul de teste. Aici avem un cadou din partea Chinei, sunt consumabile de care au nevoie medicii din Moldova'', a declarat Igor Dodon.

Totodată, șeful statului a anunțat că săptămâna viitoare, Republica Moldova va mai aduce un lot de circa 45 de tone ajutor umanitar din China, cu ajutorul unui avion militar pus la dispoziție de către Federația Rusă țării noastre.

''Următorul ajutor la fel conține medicamente, teste, utilaje neceare necesare pentru a face față acestei pandemii de COVID-19. Eu sunt sigur că vom reuși împreună cu specialiștii din Republica Moldova și partenerii noștri să trecem de această provocare'', a mai spus Igor Dodon.

Recent, șeful statului a anunțat că în curând țara noastră va primi ajutor umanitar și din partea Turiciei, care va contribui la combaterea COVID-19. Este vorba despre 100 de mii de măști, peste 50 de mii de soluții dezinfectante, mănuși, costume de protecție și încălțăminte specială.

Anterior, un lot de ajutor umanitar a venit din partea Federației Ruse. Este vorba de un sistem de testare pentru diagnosticarea noului tip de coronavirus.

În prezent, în țară sunt 1 289 de persoane infectate cu COVID-19. Până acum, 50 de oameni au fost vindecați, iar 29 au murit.